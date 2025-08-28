El hombre que asesinó a dos niños e hirió a otras 17 personas en el tiroteo en una iglesia católica de Minneapolis (Estados Unidos) publicó un video en YouTube antes del ataque, en el que mostró una motivación anticristiana para los asesinatos y una afinidad con autores de masacres, el satanismo, el antisemitismo y el racismo.

Robin Westman —quien nació “Robert” e identificaba como mujer transgénero— murió por suicidio el miércoles 27 de agosto, tras disparar a través de las ventanas de la iglesia católica de la Anunciación durante una Misa entre semana . La mayoría de los feligreses eran niños que asisten a la escuela primaria parroquial contigua al templo.

Burlas a Cristo y guiños al satanismo

En un video publicado antes del ataque —que YouTube ya retiró de su plataforma—, el atacante mostró una disculpa escrita para sus amigos y familiares, pero aclaró que “son las únicas personas a quienes pido perdón” y luego despreció a los niños que planeaba asesinar.

Westman escribió que había “deseado esto por tanto tiempo” y reconoció: “No estoy bien. No estoy en mis cabales. Soy una persona triste, atormentada por estos pensamientos que no desaparecen. Sé que esto está mal, pero no logro detenerme”.

Durante la grabación, enfocó una imagen de Jesucristo con la corona de espinas pegada en la cabeza de un blanco de tiro con forma humana. La foto de Cristo tenía debajo el texto: “Él vino a pagar una deuda que no debía porque nosotros debemos una deuda que no podemos pagar”. Westman se rio mientras mostraba el objetivo de tiro y luego dirigió la cámara a mensajes anticristianos y dibujos en sus armas y cargadores.

Algunos mensajes decían: “¿Dónde está tu Dios?”, “¿Dónde está tu [grosería] Dios ahora?” y “¿Crees en Dios?”, además de “[grosería] todo lo que representas”. En un fusil escribió “tomen y coman todos de él”, en burla a las palabras de Jesús en la Última Cena y a la oración eucarística en cada Misa.

Westman dibujó un pentagrama invertido en uno de los cargadores, símbolo usado en el satanismo y otras prácticas ocultistas, así como el número “666”. También trazó una cruz invertida en el cañón de un fusil, símbolo cristiano tradicional que los satanistas han cooptado.

Afinidad por autores de masacres, antisemitismo y racismo

Westman escribió en sus armas los nombres de alrededor de una docena de asesinos en masa, destacando “Rupnow” en referencia a Natalie Rupnow, la atacante de la escuela cristiana Abundant Life.

Uno de los nombres repetidos varias veces en cargadores y rifles fue el del neonazi noruego Anders Behring Breivik, responsable de la masacre que dejó 77 muertos y 319 heridos. También incluyó al autor de la masacre en las mezquitas de Christchurch, Brenton Harrison Tarrant; al asesino de Sandy Hook, Adam Lanza; y al atacante del cine de Aurora, James Holmes.

Varios mensajes eran abiertamente antisemitas, como “6 millones no fueron suficientes”, aludiendo al número de judíos asesinados en el Holocausto. En una granada de humo escribió “gas judío”, otra referencia al genocidio. También había mensajes contra Israel y contra diversos grupos étnicos y raciales.

Entre ellos, insultos hacia hispanos, la frase “Nuke India” (bombardear India) y “remove kebab” (eliminar el kebab), un meme contra árabes y musulmanes. Otro mensaje hacía referencia a un meme que ridiculiza a personas negras. Asimismo, hubo amenazas de muerte contra el expresidente Donald Trump.

Un cargador tenía escrito “for the kids” (por los niños) y otro “Mashallah” (expresión árabe que significa “Dios lo ha querido”). También incluyó referencias a memes y dos alusiones a la película Joker.

Asociación preocupante entre satanismo y racismo en otros tiroteos

En su video, Westman mostró una vez la señal de la mano en forma de “OK” mientras exhibía sus armas. Esto parecía ser una referencia a la atacante de la escuela cristiana Abundant Life, Rupnow, quien publicó una imagen haciendo el mismo gesto antes de su ataque.

Aunque el uso de la señal de “OK” suele ser inocuo, también ha sido adoptado por algunos supremacistas blancos como símbolo de su ideología.

Investigadores que rastrearon la actividad en redes sociales de Rupnow descubrieron que la atacante de 15 años estaba profundamente involucrada en comunidades en línea que promueven creencias neonazis, racistas y satánicas, según un informe conjunto de Wisconsin Watch y ProPublica . Estas comunidades también fomentan la violencia y algunas han elogiado los tiroteos masivos.

Una de las comunidades mencionadas en el informe conjunto fue “764”, un grupo neonazi satánico vinculado a la Orden de los Nueve Ángulos, otra red satánica neonazi. Varias personas relacionadas con estas comunidades han sido arrestadas por manipular y explotar sexualmente a menores en línea. En varios casos, los miembros de estas redes instaban a las personas a hacerse daño o incluso a suicidarse.

En abril de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la detención de dos líderes de “764”, acusados de dirigir una “empresa global de explotación infantil”. Según el DOJ, estos obligaban a sus víctimas a cometer actos de autolesión y practicaban tormento psicológico y violencia extrema contra menores.

Aunque Westman mencionó directamente a Rupnow y utilizó retórica que promovía tanto el satanismo como la ideología neonazi, hasta ahora no existe evidencia directa que lo vincule a estas comunidades.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



