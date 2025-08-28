El Arzobispo de Saint Paul y Minneapolis (Estados Unidos), Mons. Bernard Hebda, emitió un comunicado tras el mortal tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en la Annunciation Catholic School (Escuela Católica Anunciación), en el sur de Minneapolis.

“Mi corazón está roto al pensar en los estudiantes, maestros, clérigos y feligreses, y en el horror que presenciaron en una iglesia, un lugar donde deberíamos sentirnos seguros”, escribió Mons. Hebda el miércoles por la tarde, horas después de que la policía confirmara que dos niños murieron y otras 17 personas resultaron heridas en el ataque.

El prelado expresó su gratitud al Papa León XIV, quien envió sus condolencias tras el atentado, y a todas las personas en el mundo que han ofrecido oraciones después del tiroteo ocurrido durante una Misa para los alumnos la mañana del miércoles.

“Ruego las oraciones continuas de todos los sacerdotes y fieles de esta arquidiócesis, así como las de todos los hombres y mujeres de buena voluntad”, añadió, “para que la sanación que sólo Dios puede traer sea derramada sobre todos los que estuvieron presentes en la Misa de esta mañana, y en particular sobre las familias afectadas que apenas comienzan a comprender el trauma que han sufrido”.

El arzobispo encomendó las almas de los dos niños fallecidos a Dios por intercesión de Nuestra Señora, Reina de la Paz, y pidió poner fin a la violencia armada, que describió como “demasiado común”.

Recordó además que el tiroteo en la escuela Anunciación ocurrió apenas 24 horas después de otro ataque con armas de fuego cerca del colegio Cristo Rey Jesuit High School, donde un muerto y seis heridos fueron reportados el martes.

“Nuestra comunidad está justamente indignada por estos horribles actos de violencia perpetrados contra los vulnerables e inocentes”, escribió Hebda.

“Aunque debemos comprometernos a trabajar para prevenir la repetición de tales tragedias, también necesitamos recordarnos que tenemos un Dios de paz y de amor, y que será su amor lo que más necesitaremos al esforzarnos por acoger a quienes están profundamente heridos”, agregó.

El prelado reveló que el personal arquidiocesano trabaja actualmente con la parroquia y la escuela para “asegurarse de que cuenten con el apoyo y los recursos que necesitan en este momento y más adelante”.

Una Misa está programada para las 7:00 p.m. (hora local) en la Academia de los Santos Ángeles en Richfield, Minnesota.

“Debemos ser hombres y mujeres de esperanza”, dijo también Mons. Hebda en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde. Mientras hablaba, repicaba una campana de iglesia al fondo.

“Una campana en la Iglesia Católica siempre es un llamado a la oración”, continuó, agregando: “Y debemos reconocer que es a través de la oración… que realmente podemos hacer una diferencia. Esa debe ser la fuente de nuestra esperanza”.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, anunció en una publicación en redes sociales el miércoles por la tarde que el tiroteo está siendo investigado “como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra católicos”. Confirmó también la identidad del atacante como Robin Westman, un hombre trans que se identificaba como mujer y cuyo nombre de nacimiento era Robert Westman.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que las banderas estadounidenses en la Casa Blanca, en todo el país y en todas las embajadas, legaciones, consulados y demás instalaciones en el extranjero ondeen a media asta hasta la puesta del sol del 31 de agosto, “como señal de respeto por las víctimas” del mortal tiroteo.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



