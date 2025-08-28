Después de que dos tiroteos escolares sucedidos fuera del estado en 2022 y 2023 conmocionaran Estados Unidos, los obispos de Minnesota suplicaron a los legisladores estatales que proporcionaran fondos de seguridad para las escuelas locales no públicas.

Ahora, dos años después de que sus pedidos fueran ignorados, la tragedia golpeó a una de las suyas.

En la mañana del 27 de agosto, un hombre armado abrió fuego durante una Misa en la escuela católica Anunciación en Minneapolis, matando a dos estudiantes, de 10 y 8 años; otros 14 estudiantes y tres adultos resultaron heridos.

La tragedia se produce después de que la Conferencia Católica de Minnesota (MCC, por sus siglas en inglés), la voz de las seis diócesis del estado, solicitara en 2022 y 2023 a los funcionarios estatales que extendieran fondos para mejoras de seguridad y capacitación en respuesta a emergencias a las escuelas no públicas.

Los pedidos, presentados tras los mortales tiroteos escolares en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, y en la Covenant School en Nashville, Tennessee, argumentaban que los estudiantes de escuelas católicas y otras no públicas deberían recibir el mismo nivel de protección que sus pares en las escuelas públicas.

“Necesitamos asegurarnos de que todas nuestras escuelas tengan los recursos para responder y prevenir que estos ataques ocurran en nuestras escuelas”, escribió Jason Adkins, director ejecutivo de la MCC, en una carta del 14 de abril de 2023 al gobernador Tim Walz y a la vicegobernadora Peggy Flanagan, ambos demócratas. La carta también fue firmada por Tim Benz, presidente de una organización de escuelas independientes de Minnesota.

Si la petición de la MCC hubiera sido aceptada, las escuelas católicas como Anunciación habrían podido usar fondos estatales para mejoras como entradas seguras a las instalaciones o incluso contratar oficiales de seguridad escolar.

Pero los pedidos de los obispos fueron rechazados en ambos años, cuando los proyectos de ley relacionados quedaron atascados en la legislatura estatal, lo que resultó en la falta de fondos adicionales para la seguridad de las escuelas no públicas. Mientras tanto, durante la sesión legislativa de 2023, Minnesota disfrutó de un superávit histórico de 17,6 mil millones de dólares.

Tras el tiroteo en la escuela Anunciación, el tema será seguramente revisado, incluyendo por qué los legisladores no actuaron ante la petición de los obispos.

En respuesta a una solicitud de comentarios, la oficina de Walz subrayó que el gobernador “se preocupa profundamente por la seguridad de los estudiantes” y que ha “convertido en ley millones en financiamiento para la seguridad escolar”. Sin embargo, el National Catholic Register —socio informativo de ACI Prensa— confirmó que ninguno de los proyectos de ley de financiamiento previamente firmados aplicaba a la seguridad de las escuelas no públicas.

“Seguimos comprometidos a trabajar con cualquiera que esté dispuesto a colaborar con nosotros para detener la violencia armada y mantener a nuestros estudiantes seguros”, dijo un portavoz, señalando que Walz se reúne con la MCC regularmente.

Mientras tanto, la senadora estatal republicana Julia Coleman dijo al Register que la tragedia la lleva a reflexionar sobre su “responsabilidad como funcionaria electa”.

“No hay respuestas fáciles, pero sé que nuestros hijos —nuestros bienes más preciados— deben estar protegidos”, dijo Coleman, que es católica. “Ahora es el momento de hacer de la financiación de seguridad escolar una prioridad”.

En sus primeras declaraciones públicas tras el tiroteo, el Arzobispo de Saint Paul y Minneapolis, Mons. Bernard Hebda, rogó oraciones por los afectados. También pidió el fin de la violencia armada.

“Nuestra comunidad está con razón indignada por actos tan horribles de violencia perpetrados contra los vulnerables e inocentes”, escribió en un comunicado. “Son demasiado comunes”.

Jason Adkins, director ejecutivo de la MCC, declinó hacer declaraciones en este momento.

Pedidos previos

Los esfuerzos de los obispos de Minnesota por obtener fondos de seguridad escolar se produjeron después de que los legisladores estatales aprobaran en 2019 la legislación “Escuelas Seguras”, que proporcionó dinero para mejoras de seguridad en las escuelas públicas pero no en las no públicas.

En 2022, tras estancarse un proyecto de ley para ampliar los fondos a las escuelas no públicas, los obispos de Minnesota instaron a Walz a convocar una sesión especial y aprobar una expansión de Escuelas Seguras. La medida habría destinado 44 dólares por estudiante para costos de seguridad, independientemente de su afiliación escolar.

“Aunque ninguna legislación puede detener la manifestación del mal, esta legislación de Escuelas Seguras es un primer paso importante y de sentido común para establecer una fuente de financiamiento continuo para que las escuelas aumenten el personal de seguridad, mejoren la seguridad de los edificios y fortalezcan los programas de prevención de violencia e iniciativas de salud mental”, escribió el arzobispo Hebda en una carta en mayo de 2022.

La versión del proyecto en la Cámara fue apoyada por varios miembros del Partido Demócrata-Agrario-Laborista, el afiliado en Minnesota del Partido Demócrata nacional, lo que indicaba apoyo bipartidista. Sin embargo, Walz no convocó una sesión especial para aprobar la legislación.

Al año siguiente, la MCC instó a los legisladores de Minnesota a hacer que las escuelas no públicas fueran elegibles para un programa de subvenciones de seguridad de 50 millones de dólares incluido en el proyecto de ley de financiamiento educativo del estado.

La carta de 2023, co-firmada por la MCC, describió “la exclusión de un sector de escuelas” de los fondos de seguridad como “un acto discriminatorio contra nuestros estudiantes”.

“Un ataque a cualquier escuela, ya sea pública, no pública, autónoma u otra, no puede ser tolerado ni permitido en Minnesota”, dijeron los firmantes.

Reuniones, pero sin fondos

Según declaraciones de Adkins a The Daily Wire, los obispos de Minnesota habían planteado sus preocupaciones a Walz, exprofesor de escuela pública, en una reunión.

“Él expresó su convicción de que la gente debería sentirse segura en sus escuelas y lugares de culto”, dijo Adkins. “Pero no se creó la partida”.

Como gobernador, Walz ejerce una influencia significativa sobre el proceso presupuestario, incluso proponiendo el presupuesto bienal inicial con el que los legisladores deben trabajar.

El artículo de The Daily Wire sugirió que Walz se centró ese año en otras prioridades, como asegurar el estatus de Minnesota como un estado “santuario trans”.

El apoyo de la MCC a la seguridad de las escuelas no públicas en 2022 y 2023 forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir la violencia armada. Los obispos también han apoyado órdenes de “bandera roja”, que restringen temporalmente el acceso a armas de fuego a individuos que representan un riesgo para sí mismos o para otros, y ampliaciones de verificaciones de antecedentes.

Los obispos de Minnesota no adoptaron una postura pública sobre la financiación de seguridad para escuelas católicas en 2024 o 2025. En su lugar, los esfuerzos relacionados con escuelas católicas de la MCC en esos años incluyeron oponerse a la exclusión de universidades religiosas de los programas de inscripción postsecundaria y asegurar exenciones religiosas frente a la nueva legislación que incluyó la “identidad de género” como una categoría protegida bajo la ley estatal.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.