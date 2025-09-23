Mons. José Gomez, Arzobispo de Los Ángeles, California, criticó “las nuevas medidas de control de la inmigración” en Estados Unidos y pidió a los fieles católicos “poner nuestra oración en acción” para socorrer a los inmigrantes.

Este domingo 21 de septiembre tuvo lugar la Misa anual en reconocimiento a los inmigrantes en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. La celebración se centró en recordar “la unidad y la fe” que conecta a los creyentes, que se congregan “no sólo como individuos, sino como una comunidad vibrante que abraza el espíritu inmigrante que ha enriquecido a nuestra nación”, según explica la Arquidiócesis de Los Ángeles.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En su homilía, Mons. Gomez dijo que el país atraviesa “un momento de miedo e incertidumbre” debido a las nuevas medidas migratorias, que “han sembrado el miedo y la ansiedad en nuestras parroquias y comunidades, lugares de trabajo y hogares”.

El arzobispo pidió rezar por las autoridades “para que finalmente hagan lo correcto y arreglen este sistema de inmigración que no funciona”, pero también indicó que los creyentes deben trabajar para aliviar el sufrimiento de los inmigrantes:

“También debemos poner nuestra oración en acción. Por lo tanto, es hora de que nos unamos para contar nuestras historias, las historias de nuestras familias, de nuestras comunidades y parroquias. Es la historia de Estados Unidos; es la historia que se ha contado desde los inicios de este país. Es la historia de hombres y mujeres buenos y trabajadores, personas de fe”, aseguró ante las más de 2.000 personas reunidas en la catedral.

“Como todas las generaciones que nos precedieron, hemos venido en busca de una vida mejor para nuestros hijos, para construir un nuevo hogar para nuestras familias y para utilizar nuestras habilidades y talentos para edificar esta gran nación. Esta gran ciudad, este gran país, siempre han sido signos de esperanza y comunidades acogedoras. ¡Hagamos que eso vuelva a ser realidad!”, agregó Mons. Gomez.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Finalmente, exhortó a los líderes políticos a “facilitar la llegada” al país y “crear un camino hacia adelante” para los inmigrantes que tienen muchos años en los Estados Unidos.

“Sabemos que, sean cuales sean las pruebas y dificultades a las que nos enfrentemos, Jesús nos tiene en sus manos y Nuestra Señora nos envuelve con el manto de su amor”, concluyó.

La Arquidiócesis de Los Ángeles ha pedido a todas sus parroquias que sean centros de acogida para las familias migrantes, dejando a disposición varios recursos en línea para lograrlo.

En el altar fueron expuestas reliquias de San Junípero Serra, Santo Toribio Romo, San Juan Bautista Scalabrini y San Francisco Javier —”santos de gran importancia para la comunidad católica inmigrante”, según la arquidiócesis— que fueron veneradas por los fieles que asistieron a la Eucaristía.