El secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Mons. Paul R. Gallagher, reafirmó ante las Naciones Unidas (ONU) el compromiso de la Santa Sede con la promoción de la dignidad y la igualdad de las mujeres, pero advirtió que estas metas no pueden alcanzarse sin respetar la dignidad “desde los no nacidos hasta los ancianos”.

“La igualdad de las mujeres no puede lograrse a menos que se respete la dignidad de todas las personas, especialmente las más frágiles y vulnerables, desde los no nacidos hasta los ancianos”, aseguró el arzobispo nacido en Liverpool (Reino Unido) este martes.

Mons. Gallagher dio su discurso en el marco del trigésimo aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995) y fue difundido por la Misión Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas con sede en Nueva York.

Del mismo modo, aseguró que la protección del derecho a la vida “es esencial, ya que sustenta todos los demás derechos fundamentales”.

Asimismo Mons. Gallagher reclamó una atención sanitaria integral y de calidad para las mujeres embarazadas y, tras denunciar las altas tasas de mortalidad materna en los partos, advirtió que no se puede responder con “soluciones falsas, como el aborto”.

“Aunque las tasas de mortalidad materna han disminuido significativamente desde 1990, los avances se han estancado en los últimos años. Debe aumentarse el acceso a la atención prenatal y a parteras cualificadas, así como a los sistemas e infraestructuras de salud, y deben rechazarse las soluciones falsas, como el aborto”, manifestó.

No centrarse en cuestiones divisivas

Por ello, manifestó que la Santa Sede espera que, “en lugar de centrarse en cuestiones divisivas que no son necesariamente beneficiosas para las mujeres, los Estados cumplan sus compromisos de garantizar la igualdad de las mujeres y respetar la dignidad que les ha sido otorgada por Dios”.

Mons. Gallagher recordó que la Declaración de Beijing —el compromiso adoptado por 189 países en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por la ONU en septiembre de 1995 en China— fue un hito decisivo en la promoción de los derechos de la mujer.

Sin embargo, aseguró que hay temas que siguen “sin abordarse”.

En concreto, se refirió a “la mayor tasa de pobreza extrema de las mujeres”, los “obstáculos” para acceder a una educación de calidad o incluso “la exclusión de las mujeres de la misma” y “sus salarios más bajos en el mercado laboral”.

Mons Gallagher dejó claro que estas condiciones “impiden el pleno logro de la dignidad igualitaria de las mujeres y su capacidad para desarrollar su potencial en todas las esferas de la vida”.

Violencia alarmante contra niñas y mujeres

Por otro lado, puso el foco en la prevalencia continuada de “la violencia contra las mujeres y las niñas” que, según indicó, es “profundamente alarmante”.

“Dondequiera que se produzca, ya sea en el hogar, durante la trata o en situaciones de conflicto y humanitarias, constituye una afrenta a su dignidad y una grave injusticia”, señaló.

Asimismo, observó que la tecnología también se está utilizando para “exacerbar ciertas formas de abuso y violencia”.

Prácticas de selección prenatal del sexo

En todo caso, aseguró que la violencia no se limita “a la explotación sexual y la trata, sino que incluye también las prácticas de selección prenatal del sexo y el infanticidio femenino”.

“Estos actos, condenados en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, siguen provocando la muerte de millones de niñas desaparecidas cada año”, apreció.

En este sentido, insistió en que cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas es “inaceptable y debe combatirse”.



