El Vaticano anunció que proyectará la película Los niños de Gaza – Sobre las olas de la libertad (How Kids Roll), un drama de 2024 dirigido por Loris Lai que narra la difícil relación de amistad entre un niño palestino y uno israelí unidos por su pasión por el surf, en plena guerra en la Franja de Gaza en 2003.

La cinta, inspirada en la novela Sulle onde della libertà de la escritora italiana, Nicoletta Bortolotti, se presenta como un relato metafórico de esperanza y reconciliación. La proyección tendrá lugar en la Filmoteca Vaticana este jueves 25 de septiembre como parte de un ciclo de cine dedicado a la paz y la fraternidad.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La película cuenta la historia de Mahmud, un niño palestino, y Alon, un israelí, que logran superar las barreras del miedo y la desconfianza gracias a un ex campeón de surf que los acompaña en su proceso de amistad. La música original está firmada por Nicola Piovani, ganador del Óscar, lo que aporta una dimensión emotiva especial a la narración.

Loris Lai debuta en el largometraje con esta obra que combina drama y poesía visual para abordar temas como la guerra, la fraternidad y el anhelo de paz.

La película fue elogiada por el Papa Francisco, quien en su momento destacó su “gran contribución en la formación a la fraternidad, a la justicia social y a la paz”, tal y como reseña Vatican News.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos culturales de la Santa Sede para promover el diálogo entre pueblos y religiones, en un momento en el que el conflicto en Oriente Medio vuelve a ocupar la atención internacional.

Las más leídas 1 2 3 4 5



