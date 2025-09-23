La Iglesia Católica en Colombia ha invitado a los jóvenes a ser parte de la delegación que representará al país en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se llevará a cabo en Seúl en el 2027.

“El camino hacia Seúl 2027 ya comenzó, y la juventud colombiana está llamada a ser protagonista”, ha afirmado la Conferencia Episcopal de Colombia en una nota publicada en su sitio web.

La convocatoria ha sido lanzada por medio del Departamento de Estado Laical, el cual anima a los jóvenes del país “a ser parte de este importante momento que reunirá a millones de jóvenes de todo el mundo con el Sucesor de Pedro”.

“Durante la pasada Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrolló en Lisboa (Portugal) del 1 al 6 de agosto de 2023 con el Papa Francisco, la delegación de Colombia estuvo integrada por más de 2.000 jóvenes”, recuerda el Episcopado.

Por ello, a través de su sección de Juventud, el Departamento de Estado Laical “anima a todos los jóvenes colombianos, diócesis, movimientos, asociaciones y comunidades a comenzar a prepararse para esta gran peregrinación de fe; una oportunidad única para vivir la universalidad de la Iglesia y llevar el gozo y la esperanza de Colombia al corazón de Asia”.

La JMJ Seúl 2027 tendrá lugar del 3 al 8 de agosto de 2027 con el lema Tengan valor, yo he vencido al mundo. La convocatoria fue renovada por el Papa León XIV durante el Jubileo de los Jóvenes que se llevó a cabo en Roma.

“Renuevo la invitación que el Papa Francisco hizo en Lisboa hace dos años: los jóvenes de todos los rincones del mundo se reunirán con el Sucesor de Pedro para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl, Corea, del 3 al 8 de agosto de 2027”, expresó.

Una de las iniciativas que ha comenzado el camino a Seúl 2027 es la Pastoral Digital Colombia, cuya invitación para asistir a este evento internacional ha llegado incluso a jóvenes de otros países.

“Ya tenemos aproximadamente unos 5.000 a 6.000 jóvenes interesados”, no sólo de Colombia, sino también de México, Venezuela y otros países de América Latina, declaró a ACI Prensa hace unas semanas Rafael Beltrán, representante de la Pastoral Digital Colombia.

Corea del Sur será el segundo país asiático en acoger una Jornada Mundial de la Juventud. El primero fue Filipinas en 1995, con el evento realizado en la capital Manila.

Según un informe de 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el 11,3% de los más 51 millones de surcoreanos son católicos.