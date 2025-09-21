El Prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, animó a los miembros de la institución católica a seguir rezando por sus nuevos estatutos y alentó la formación de sus miembros en vistas a su próximo aniversario.

“Sigamos rezando por el trabajo de revisión de los Estatutos, cuya fase final –como ya os comuniqué– está en manos de la Santa Sede”, señaló Mons. Ocáriz en un su más reciente mensaje, publicado el 20 de septiembre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Papa Francisco pidió al Opus Dei modificar sus estatutos a través del documento Ad charisma tuendum de 2022. Luego del trabajo conjunto de la prelatura y el Vaticano, el prelado entregó la propuesta al Dicasterio para el Clero en junio de 2025.

El 14 de mayo, menos de una semana después de ser elegido sucesor de San Pedro, el Papa León XIV recibió a Mons. Ocáriz y hablaron sobre los nuevos estatutos.

La formación de los miembros del Opus Dei

En su último mensaje, Mons. Ocáriz escribió sobre la importancia de la formación, en vistas al próximo aniversario del Opus Dei, que se celebrará el 2 de octubre, para “servir mejor a Dios, a la Iglesia y a la sociedad”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Muchas veces, San Josemaría explicaba que toda la labor del Opus Dei se resume en dar formación” que debe ser “humana, espiritual, doctrinal, religiosa, profesional y apostólica”, escribió el prelado.

Mons. Ocáriz destacó que la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael el 29 de septiembre también “nos puede ayudar a considerar de nuevo la finalidad última de esa labor formativa: la identificación con Jesucristo”.

Tras señalar que los medios de formación se sostienen en los sacramentos, la oración y el Evangelio, el prelado del Opus Dei resaltó la importancia de “confrontar, en cada medio de formación, lo que volvemos a oír con la realidad de nuestra vida en el hoy, fomentando «la ilusión de la primera vez», como nos sugería nuestro Padre”.

“A la vez, como es lógico, quienes imparten esos medios procurarán esforzarse por transmitir cada vez mejor la belleza de la vida junto a Cristo, teniendo en cuenta las personas y sus circunstancias”, animó.