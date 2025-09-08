El Obispo de Barbastro-Monzón (España), Mons. Ángel Pérez Pueyo, reveló este lunes durante una homilía el contenido de cartas y mensajes privados del Papa Francisco que respaldarían su posición en la disputa con el Opus Dei por el santuario de Torreciudad, donde se custodia una imagen mariana venerada durante más de mil años.

Durante su homilía en la catedral con motivo de la fiesta de la Natividad de la Virgen María, el prelado citó una carta manuscrita de 2023 en la que Francisco le habría escrito “con su particular acento argentino: ‘Ángel, no cedás”, para que se devolviera la talla de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles a su ermita original desde el santuario donde se encuentra actualmente.

El obispo también reveló un comentario que el pontífice le habría hecho en “audiencia pública en la plaza de san Pedro, el 18 de septiembre de 2024, siete meses antes de su fallecimiento. Me expresó de manera clara y directa al saludarme: ‘Ángel, ¿bajaron ya la Virgen?”.

En la homilía, Mons. Pérez recurrió a “ese respaldo“ del Papa Francisco para reclamar “que nuestra querida Virgen de Torreciudad, que durante más de mil años ha estado en manos de nuestro pueblo, que la ha querido, tocado, besado y protegido incluso a costa de la propia vida durante la guerra, volviese a la ermita donde siempre estuvo”.

“No se trata de una petición baladí, sino del reclamo de la misma dignidad que se respeta en otros lugares como Fátima o Lourdes”, continuó antes de argumentar que, antes que el Opus Dei, benedictinos, claretianos, misioneros del Instituto del Verbo Encarnado y lasallistas custodiaron en el pasado la imagen en el Santuario del Pueyo o en el de Guayente.

“Todos ellos recibieron el mismo encargo que en su día tuvieron los responsables de la Prelatura —como se recuerda en el programa de fiestas del año 1968—: cuidar de la Madre común, la original talla románica, y difundir su devoción desde su propio hogar, para visitarla, rezarle, besarla, cantarle, vestirla y procesionarla en su casa”, añadió.

La disputa

La disputa de Torreciudad es un conflicto entre la diócesis de Barbastro-Monzón y el Opus Dei por el control de este santuario mariano en la provincia de Huesca. En 1962, el obispo de entonces cedió "para siempre" la gestión de una pequeña ermita medieval al Opus Dei, que la transformó en un gran centro de peregrinación inaugurado en 1975 y que actualmente recibe más de 200.000 visitantes anuales.

El conflicto surgió cuando el actual obispo decidió recuperar el control del santuario, exigiendo nombrar personalmente al rector, aumentar el pago anual de los actuales 19 euros simbólicos a más de 600.000 euros, y trasladar la imagen original de la Virgen de vuelta a la ermita primitiva.

El Opus Dei rechaza estas condiciones argumentando que harían "imposible" mantener el santuario, que ya opera con pérdidas superiores a 200.000 euros anuales.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el Papa Francisco nombró un comisario pontificio para resolver esta disputa que enfrenta a dos instituciones católicas por uno de los santuarios marianos más visitados de España.

El Papa Francisco y las “intrigas mafiosas”

En la segunda parte de su homilía, Mons. Pérez aludió a las dificultades que le suponen mantener esta disputa con el Opus Dei aseverando que “este reclamo de nuestra dignidad no ha sido fácil. Tampoco lo ha sido alzar la voz para defender que nuestro pueblo no se merece menos”.

Y, volviendo a recurrir a otra carta del Papa Francisco “fechada el 13 de octubre de 2024”, el obispo asegura que el Pontífice le indicó “que tuviera cuidado con las ‘intrigas mafiosas que están en curso’ en torno a este asunto”.

“Gustosamente vengo luchando hasta la extenuación en defensa de nuestro pueblo, de su dignidad, de su devoción y religiosidad popular, sin importarme ningún sacrificio”, dijo el obispo, apoyándose en la figura veterotestamentaria del anciano Eleazar, al que se le intentó forzar a comer carne de cerdo, dijo:

“Si me viera obligado, como pastor repetiría las mismas palabras del anciano Eleazar, ante las presiones para aceptar lo que no puedo aceptar: que no puedo hacerlo ‘sin atraer mancha y deshonra a mi vejez’ que pueda servir de mal ejemplo a mis feligreses”.

“Quiero transmitiros la seguridad de que vuestro pastor siempre se mantendrá fiel a su pueblo, a esa pequeña grey de dignidad gigante a la que es mi mayor orgullo servir. Y así será hasta el final”, concluyó el obispo.

La reacción del Opus Dei

Fuentes de Opus Dei consultadas por ACI Prensa al respecto señalaron que "la Prelatura valora una reacción a las palabras del Obispo de Barbastro-Monzón, aunque considera que ya ha explicado suficientemente su postura”, por ejemplo con el documento de preguntas y respuestas hecho público en marzo de 2024.

En él, el Opus Dei reconoce que la propiedad de la ermita originaria y la imagen corresponde al Obispado de Barbastro-Monzón, pero defiende el contrato de cesión a perpetuidad suscrito en los años 60.

Asimismo, señala que si el lugar, “canónicamente configurado hasta ahora como oratorio semipúblico, pasa a regirse por las normas que regulan los santuarios diocesanos” se podría llegar a un acuerdo con la Prelatura que incluyera el nombramiento del rector.

Por otro lado, las mismas fuentes señalan que la Prelatura “aguarda a que el Comisario Pontificio tome alguna decisión al respecto". El decano del Tribunal de la Rota Romana, Mons. Alejandro Arellano Cedillo, fue designado para resolver la cuestión en octubre de 2024 por el Papa Francisco.

El desencuentro entre el obispado y el Opus Dei se refiere a la configuración canónica del lugar impulsado por la Prelatura e inaugurado en 1975, lo que podría afectar a su atención pastoral, así como a la titularidad y responsabilidad de conservación de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, venerada desde el siglo XI.

Esta está sujeta a un contrato de censo enfitéutico (a perpetuidad) realizado en 1962 entre la diócesis y una empresa a nombre de un miembro del Opus Dei y fue denunciado por el Obispado de Barbastro-Monzón como nulo de pleno derecho 60 años después.