El Papa León XIV ha transcurrido este martes por segunda semana consecutiva en la residencia de Villa Barberini, en Castel Gandolfo, según confirmó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Como la semana pasada, el Pontífice llegó en la noche del lunes 15 de septiembre a esta histórica villa, ubicada a unos treinta kilómetros al sureste de Roma, y se espera que regrese al Vaticano esta misma noche.

Durante la mañana, el Papa recibió en audiencia a Su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y Católico de todos los Armenios, un encuentro que refleja los esfuerzos continuos de la Santa Sede por fortalecer el diálogo ecuménico.

En las fotografías difundidas por la Oficina de Prensa del Vaticano se ve al Pontífice con la delegación en el gran balcón de Villa Barberini, la residencia pontificia donde se alojó también en julio y agosto.

Tras los 12 años del pontificado de Francisco, en los que la propiedad de Castel Gandolfo permaneció en desuso, el Vaticano renovó Villa Barberini —el palacio que ahora ocupa León— y restauró la piscina que utilizaba San Juan Pablo II durante sus vacaciones.

El martes es tradicionalmente considerado como día de descanso para los papas, y parece que León XIV prefiere pasar este día en este magnífico entorno natural rodeado de jardines.

