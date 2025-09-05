El Papa León XIV inauguró oficialmente el viernes por la tarde la villa ecológica (Borgo) Laudato Si' en Castel Gandolfo, con una celebración litúrgica que destacó la “vocación” de cada persona a cuidar la creación.

Antes de celebrar una liturgia especial de la Palabra en un complejo de invernaderos, el Santo Padre recorrió la finca en un carrito de golf y se detuvo para saludar al personal y a los estudiantes que colaboran en el proyecto ambiental inspirado en la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco de 2015.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En su reflexión sobre el Evangelio de San Mateo, el Papa León dijo que cada persona humana tiene la gran responsabilidad y el privilegio de respetar el “plan del Creador”.

Andrea Bocelli en la inauguración ante el Papa León XIV. Crédito: Vatican Media.



“Jesús subraya el lugar especial reservado, en el acto creativo, al ser humano: la criatura más bella, hecha a imagen y semejanza de Dios”, dijo el Papa en su breve homilía.

“El cuidado de la creación, por tanto, representa una verdadera vocación para todo ser humano, un compromiso a realizar dentro de la propia creación, sin olvidar nunca que somos criaturas entre las criaturas, no creadores”, añadió.

Las más leídas 1 2 3 4 5



Hablando de su predecesor, el Papa Francisco, quien inició el proyecto y la liturgia de la Misa por el Cuidado de la Creación, León XIV dijo que el pueblo es una “semilla de esperanza” para aquellos comprometidos en fomentar la “conversión ecológica” de la humanidad a través de la educación y la catequesis.

“Es importante, como escribió mi predecesor, ‘recuperar una serena armonía con la creación, reflexionar sobre nuestro estilo de vida y nuestros ideales, contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en todo lo que nos rodea’”, dijo el Papa León, citando la encíclica de Francisco.

Andrea Bocelli ante el Papa León XIV en la inauguración. Crédito: Vatican Media.

“El Borgo Laudato Si', que inauguramos hoy, es una de las iniciativas de la Iglesia encaminadas a realizar esta ‘vocación de ser custodios de la obra de Dios’”, afirmó.

El complejo ecológico incluye sistemas de aislamiento de última generación, fotovoltaicos y de gestión circular del agua, así como espacios para actividades educativas para estudiantes.

Al final de la liturgia, el Papa León bendijo con agua bendita a los fieles y a todos los presentes en la liturgia.

El cantante italiano Andrea Bocelli y su hijo Matteo, que estaban entre los invitados a la celebración, ofrecieron al Santo Padre una canción para marcar la ocasión.

Traducido por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA