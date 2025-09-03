El Papa León XIV recorrerá este viernes a las 4:00 p.m. (hora de Roma) el centro Borgo Laudato si’, en Castel Gandolfo, la histórica residencia pontificia a orillas del lago Albano.

Durante su visita, el Santo Padre pasará por los jardines, viñedos, terrenos agrícolas y granjas que forman parte de este espacio ecológico y espiritual, creado por el Papa Francisco.

Asimismo, tendrá un momento para saludar a los empleados que desde 2022 han trabajado en la conversión del lugar en un laboratorio vivo de sostenibilidad.

A continuación, presentamos una serie de fotografías de los lugares que el Papa recorrerá.

1. La Virgen de los jardines

Este es el verdadero corazón espiritual de los jardines de Castel Gandolfo. Esta delicada Virgen de facciones asiáticas fue encargada por Pío XII. Fue colocada cerca de una gruta, rodeada de vegetación, y desde entonces es uno de los puntos más visitados en los recorridos por Castel Gandolfo. Aquí León XIV celebró la Misa por la custodia de la creación el pasado 9 de julio.

2. El banco de madera del Papa león XIV

En ese banco de madera se sienta León XIV cada vez que visita Castel Gandofo. Crédito: Victoria Cardiel/ EWTN News

Hace poco, el Pontífice pidió que se colocara frente a la imagen mariana un sencillo banco de madera, un espacio desde el cual poder confiar sin prisas a la Virgen sus secretos más íntimos. Este lugar ha sido testigo de decisiones trascendentales en la vida de la Iglesia: allí Benedicto XVI encontró la fortaleza para anunciar su renuncia al pontificado, y San Juan Pablo II tomó la resolución de enviar una carta al presidente estadounidense George W. Bush en la que condenaba la inmoralidad de la guerra en Irak.

3. El anfiteatro de Domiciano

Las Villas Pontificias de Castel Gandolfo se alzan sobre los restos de la suntuosa villa romana del emperador Domiciano (81-96 d. C.). Crédito: Victoria Cardiel/ EWTN News

Los jardines de Castel Gandolfo se erigen sobre las ruinas de la villa de verano del emperador Domiciano. Gran apasionado de la tragedia griega, el emperador mandó a construir allí un anfiteatro, donde solía invitar a su corte de amigos a disfrutar de las representaciones teatrales.

4. Estatua ecuestre del último emperador

Estatua ecuestre de estatua del emperador Septimio Severo. Crédito: Victoria Cardiel/ EWTN News

El último emperador romano que vivió en esta residencia fue Septimio Severo que gobernó del 193 al 211. Se trata de una estatua ecuestre porque aquí había un hipódromo.

5. Los jardines

Castel Gandolfo está rodeado de jardines. Crédito: Victoria Cardiel/ EWTN News

Durante la guerra, Castel Gandolfo fue declarado por Pío XII como territorio neutral y zona de refugio. Estos bellísimos jardines abrieron sus puertas en 1944, tras los bombardeos de los aliados durante la II Guerra Mundial, para acoger a la población civil que huía de Roma y de los pueblos cercanos de los Castelli Romani. Se calcula que unas 12.000 personas —en su mayoría mujeres, ancianos y niños— encontraron allí refugio. De hecho, en el palacio pontificio nacieron más de 30 niños durante esos meses de asilo.



6. El escudo del Papa León XIV

El escudo del Papa León XIV. Crédito: Victoria Cardiel/EWT News

La imagen del escudo oficial de León XIV está representada en los jardines de Castel Gandolfo. El nuevo Pontífice ha preferido mantener tanto su escudo episcopal como su lema In Illo uno unum (“En Él, que es uno, somos uno”). El escudo pontificio está dividido diagonalmente en dos campos. El sector superior, de fondo azul, muestra un lirio blanco, símbolo tradicional de pureza y referencia a la Virgen María. El sector inferior, sobre fondo claro, contiene la imagen de un libro cerrado —símbolo de la Sagrada Escritura— con un corazón traspasado por una flecha apoyado sobre él.

7. Los viñedos

El Vaticano lanzará un vino especial llamado Laudato si. Crédito: Victoria Cardiel/ EWTN News

De estos viñedos nacerá el Vino Laudato Si’: La primera vendimia está prevista para 2027, y se espera que la venta del vino comience en 2028. El proyecto cuenta con la colaboración de la Universidad de Enología de Udine, que ha ayudado a definir las cinco cualidades fundamentales que caracterizan este vino único.

8. El invernadero con forma curva del centro "Borgo Laudato si"

El Centro Borgo Laudato Si echó a andar a principios de 2023. Crédito: Victoria Cardiel/ EWTN News

El centro "Borgo Laudato Si’" será la última etapa de su visita a Castel Gandolfo. Se trata de un proyecto de formación en ecología integral y experimentación en sostenibilidad ambiental que busca poner en práctica los principios de la encíclica del Papa Francisco del que toma su nombre. Según ha informado el Vaticano, en la inauguración estarán presentes altos dirigentes encabezados por Paul Polman, ex-CEO de Unilever y referente de la economía sostenible.



