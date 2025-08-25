León XIV inaugurará el Borgo Laudato si’, espacio inspirado en la encíclica publicada en 2015 por el Papa Francisco, el próximo 5 de septiembre en Castel Gandolfo: un espacio dedicado al cuidado de la creación que estará abierto al público.

En el lugar que ha sido lugar de veraneo de los papas durante siglos acoge desde 2023 la iniciativa del Papa Francisco para mostrar “cómo el cuidado de la creación y el respeto de la dignidad humana pueden hacerse concretos y armónicos según los principios de la fe, a través de la formación, el trabajo y la colaboración”, según un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El espacio será inaugurado así en el año en que se cumple la primera década desde la publicación de la encíclica en una sencilla ceremonia que consistirá en celebrar la Liturgia de la Palabra y el rito de bendición.

Según se detalla en la información difundida por el Vaticano, estarán presentes representantes de la Curia Romana y de las instituciones y quienes han colaborado en poner en marcha el proyecto.

El cantante Andrea Bocelli y su hijo Matteo, se unirán a la oración con su don artístico.

Antes, León XIV realizará una visita al lugar “recorriendo sus principales espacios y encontrándose con empleados, colaboradores, sus familias y todas las personas que animan, de diferentes maneras, la vida del Borgo Laudato si’: religiosos, formadores, estudiantes, comunidades locales, socios y benefactores”.

El Vaticano presenta este evento como el “el fruto de un camino que entrelaza espiritualidad, educación y sostenibilidad con el objetivo de ofrecer un lugar abierto, accesible e inclusivo, para la formación, la reflexión y la experiencia de una relación más consciente y respetuosa con la creación”.

El pasado mes de mayo, pocos días después del décimo aniversario de la publicación de la encíclica Laudato si’, León XIV realizó su primera visita al lugar. Con posterioridad, el Pontífice ha pasado buena parte de su descanso veraniego en Castel Gandolfo, reanudando la tradición que interrumpió el Papa Francisco.