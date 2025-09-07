El Papa León XIV anunció una alianza histórica entre el Vaticano y dos reconocidos restauradores de Chicago, Art Smith y Phil Stefani, para abrir un restaurante en un complejo de 55 hectáreas de “impacto ambiental cero” en Castel Gandolfo, Italia.

El pontífice inauguró el proyecto durante una ceremonia transmitida en vivo el 5 de septiembre, seguida desde Chicago en un evento con Stefani, el alcalde Brandon Johnson y otras personalidades.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El nuevo restaurante estará ubicado dentro de las históricas Villas Pontificias, una residencia veraniega del siglo XVII utilizada por los papas. El lugar busca promover las enseñanzas del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación.

En la inauguración de la aldea Borgo Laudato Si’, el papa afirmó que se trata de “una de las iniciativas de la Iglesia para realizar la ‘vocación de ser custodios de la obra de Dios’”.

A comienzos de este año, un comité presidido por el fallecido Papa Francisco eligió a Smith y Stefani para dirigir este proyecto sin precedentes, que debutará en la primavera de 2026 como el único restaurante y servicio de catering de la finca. Ofrecerá desayunos y almuerzos, además de un pequeño mercado.

El restaurante servirá cocina italiana con productos frescos de origen local y toques internacionales, combinando sabores de Chicago y del Perú en honor al Papa León XIV.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Los ingredientes procederán de un invernadero solar dentro de Borgo Laudato Si’, diseñado con la forma de la columnata de la Plaza de San Pedro, así como de otras fuentes locales. El complejo, que incluye jardines, tierras de cultivo, viñedos y programas de formación en agricultura orgánica, vinificación sin pesticidas y cosecha de aceitunas, también ofrecerá retiros para líderes empresariales y programas educativos en ecología.

El espacio cuenta además con sistemas de aislamiento de última generación, paneles fotovoltaicos y gestión circular del agua.

Smith, ganador del premio James Beard y exchef personal de Oprah Winfrey, es reconocido por su labor con la organización sin fines de lucro Common Threads y actualmente dirige Reunion y Blue Door Kitchen & Garden en Chicago.

Stefani, cuyo imperio de restaurantes italianos comenzó en 1980 con Stefani’s, dirige el Stefani Restaurant Group, con locales como Tavern on Rush, Stefani Prime, Tuscany, Castaways Beach Club, Stefani’s Bottega Italiana y Broken English Taco Pub.

“Como católico e italiano, este proyecto es un sueño para mi familia y para mí”, dijo Stefani. “Formar parte de una experiencia culinaria en propiedad del Vaticano es profundamente significativo. Pero también compartimos este honor con la ciudad de Chicago. Tenemos la oportunidad única de llevar un sabor de casa, ese espíritu único de Chicago, a una audiencia global”.

El alcalde Johnson calificó a Smith y Stefani como “verdaderas leyendas de Chicago” y la alianza como “una victoria llamativa y serendipia” para la ciudad.

Otro lazo con Chicago es el P. Manuel Dorantes, designado en octubre director de gestión administrativa del Centro Laudato Si’ de Educación Superior. Antes fue párroco de St. Mary of the Lake–Our Lady of Lourdes en el norte de Chicago, y acompañó al Papa León XIV en la ceremonia del viernes.