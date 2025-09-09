El Papa León XIV se encuentra este martes en su residencia de Castel Gandolfo, al retomar el uso regular del lugar de retiro pontificio tras 12 años en la sombra.

El Vaticano informó que el pontífice “continuará con sus actividades” desde Villa Barberini —su residencia en Castel Gandolfo, a unos 29 km al sur de Roma— desde la tarde del 8 de septiembre hasta la tarde del 9 de septiembre.

El martes suele ser el único día de la semana en que el Papa no celebra audiencias formales, lo que le permite disponer de tiempo libre en la propiedad en la colina, conocida a veces como la “segunda Ciudad del Vaticano”.

Durante su pontificado, el Papa Francisco dejó de lado la residencia veraniega papal, prefiriendo permanecer en la Ciudad del Vaticano.

Con León, la propiedad de Castel Gandolfo vive un renacimiento, lo más reciente con la inauguración de la aldea ecológica Borgo Laudato Si’, un proyecto inspirado en la encíclica Laudato Si’ del 2015 del Papa Francisco.

El Pontífice recorrió en carrito de golf el renovado espacio de unas 14 hectáreas el 5 de septiembre, antes de celebrar una Liturgia de la Palabra en un complejo de invernaderos.

Ahora abierta a los visitantes, la aldea ecológica, dividida entre jardines y terrenos agrícolas y ganaderos, cuenta con sistemas de aislamiento de última generación, instalaciones fotovoltaicas y de gestión circular del agua, así como espacios para actividades educativas dirigidas a estudiantes.

Pero Borgo Laudato Si’ es sólo una parte de la finca pontificia completa de 54 hectáreas, donde el Papa León también se alojó en julio y agosto.

Siguiendo una tradición papal de siglos de descanso veraniego, el Papa pasó el fin de semana festivo de la Solemnidad de la Asunción de María —del 15 al 17 de agosto— en Castel Gandolfo.

También permaneció allí durante 16 días en julio, en lo que él mismo dijo a los periodistas que fueron unas “vacaciones de trabajo” y una oportunidad para “un cambio de aires”.

Tras los 12 años del pontificado de Francisco, en los que la propiedad de Castel Gandolfo permaneció en desuso, el Vaticano renovó Villa Barberini —el palacio que ahora ocupa León— y restauró la piscina que utilizaba San Juan Pablo II durante sus vacaciones.

Además, se instaló una cancha de tenis cerca de Villa Barberini, para el Papa León, aficionado a este deporte.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.