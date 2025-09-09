“Miren, no puedo hablar sobre el funcionamiento interno del cónclave, pero… puedo decirles de entrada que estoy acostumbrado, porque también perdí en 2013”, bromeó el Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York (Estados Unidos), ante un auditorio lleno en la Universidad de Fairfield, donde se presentó el 4 de septiembre para una charla titulada “Una velada con Timothy Cardinal Dolan: Reflexiones sobre el cónclave y el nuevo Papa estadounidense: León XIV”.

El Cardenal Dolan hizo más de lo que prometía el título con sus recuerdos, reflexiones y toques de humor. Primero recordó a todos el juramento que él y otros cardenales electores prestan de no revelar los detalles del cónclave, y luego compartió los aspectos que podía, centrándose en los pasos previos al cónclave y posteriormente en el Papa León XIV y sus tres predecesores, todo en su estilo erudito y colorido.

“Es imposible apreciar al Papa León sin, al menos, una mirada a los tres pontífices que le precedieron”, dijo el cardenal. En una charla previa sobre el cónclave, “tropecé con una hermenéutica que muestra una parte de la composición humana para describir a Juan Pablo, Benedicto y Francisco: a saber, el alma, la cabeza y el corazón”.

Y detalló cada uno.

Primero, el alma, al examinar el “¡No tengan miedo!” de San Juan Pablo II y lo que eso significó para las almas y la Iglesia. Después Benedicto, “un hombre que nunca fue tímido al recordarnos que la fe y la razón estaban íntimamente unidas, quien rescató la razón de la basura y la recicló, exaltando la predisposición humana a soñar, imaginar, pensar y reflexionar, conduciendo a esa nobleza instilada en nosotros en el mismo instante de nuestra creación”. Luego Francisco, con un “corazón que late con amor, ternura, humildad y misericordia. Este obispo de Roma de Argentina revisó ese corazón”.

El Cardenal Timothy Dolan se dirige a la multitud reunida en la Universidad de Fairfield el 5 de septiembre de 2025. Crédito: David C Gray / GrayPeak Images.

El cardenal continuó: “Se hace referencia a la Iglesia como el Cuerpo Místico de Cristo. Así que, si es un cuerpo, necesita una mente y un corazón”. Cómo encajaba León XIV en este esquema estaba por revelarse.

El cardenal Dolan compartió algunos detalles y percepciones sobre las reuniones diarias en la congregación antes del cónclave.

“La primera vez, yo era un novato. Sólo llevaba un año como cardenal, y en gran medida fui ignorado”, dijo sobre la congregación de 2013. En esta ocasión conocía a muchos cardenales por sus extensos viajes y encuentros en Nueva York y en otras partes. “Así que esta vez me sorprendió que muchos de mis hermanos cardenales realmente me pidieran consejo sobre diversas cosas”, explicó.

El purpurado compartió algunas observaciones que consideraba pertinentes. Entre ellas, que esta reunión de cardenales “fue novedosa después de la muerte del Papa Francisco” debido a decenas de cardenales provenientes de regiones sorprendentemente nuevas del mundo —incluidas Mongolia, Oceanía e India— además de diócesis más pequeñas en cada rincón del globo. “Estos novatos estaban particularmente interesados en consultarnos a los veteranos sobre… ‘¿Qué se supone que debemos hacer aquí?’”.

Subrayó un punto fundamental: “No hay campañas. Espero que lo comprendan. Esa película [Cónclave] estaba equivocada, ¿de acuerdo?. No hay campañas”, repitió. “Las reuniones de congregación, y ciertamente el cónclave en sí, no son una convención política. Nunca hay campañas de ningún cardenal, aunque a veces personas externas se acerquen a un cardenal para promover a algún candidato en particular. Ningún cardenal jamás se presenta como candidato. Dicho esto, sí hay muchas conversaciones sobre los desafíos que el nuevo pontífice enfrentará y debería enfrentar. Y, sí, hay conversaciones discretas en privado sobre qué cardenales podrían tener las cualidades necesarias”.

Por su parte, dijo que “fue esclarecedor escuchar a mis hermanos hablar sobre los retos, problemas y posibilidades que veían en sus propias diócesis, en nuestras oficinas pastorales, y ofrecer pistas sobre las cualidades que debería poseer un nuevo pontífice”.

“Necesitábamos un Papa con corazón, un sucesor que siguiera enfatizando los valores del Evangelio”, dijo, “una apertura al diálogo y a la responsabilidad, una atención a los olvidados, una solicitud por el medio ambiente, una amistad con las demás religiones, una ternura hacia quienes se sienten excluidos, una voz profética en defensa de los que no tienen voz”.

“Buscábamos un sucesor, no sólo un continuador: un sucesor no sólo de Francisco, sino de San Pedro; por esa misma razón, un sucesor de Juan Pablo y Benedicto”, agregó. “Esto no es nada nuevo. Cada cónclave enfrenta el mismo desafío”.

El Cardenal Dolan también encontró un detalle interesante. “Desde el principio”, explicó, “apenas entré, me hicieron una pregunta que, debo admitir, me tomó por sorpresa. ¿Saben qué me preguntaron? ‘Dolan, háblanos del Cardenal Robert Prevost’. ¿Robert Prevost? ¿Quién es? Les soy sincero, amigos, me avergüenza confesar ahora que no lo conocía bien en absoluto. Suponían que lo conocería porque él era estadounidense”.

Compartió lo que sabía en general sobre la gran reputación del entonces Cardenal Prevost como prefecto de la Congregación para los Obispos, su papel con los agustinos y su admirable servicio como obispo en Perú. Admitió que lo conocía de nombre, pero dado lo mucho que le preguntaban, se dio cuenta de que “más vale que empiece a conocerlo rápido. ¿Qué era lo tan atractivo de Robert Prevost?”.

Pronto aprendió que el Cardenal Prevost “era descrito como sensible, reflexivo, buen oyente, trabajador incansable, un administrador sólido, no adverso a las decisiones difíciles, con un profundo conocimiento de la Iglesia universal y sus diversas necesidades pastorales”. Dolan se dio cuenta de que “no pertenecía a ninguno de los grupos de candidatos más ideológicos que el mundo exterior había identificado”.

A continuación, el cardenal compartió algunos detalles sobre lo que se permitía decir sobre estar en el cónclave sin forma de comunicarse con el mundo exterior. Recordó cómo fue muy temprano a desayunar en el cónclave, con un capuchino y su plato principal favorito. "Aprendiendo del pasado, supe que debía llevar mis propias raciones de emergencia, concretamente, mantequilla de cacahuete. ... Me senté solo a desayunar con un tarro de Skippy, y allí se me unió un tal Cardenal Robert Prevost, quien se sintió atraído a mi mesa, no por mí, sino por la mantequilla de cacahuete que compartía".

Más tarde, el Cardenal Dolan estaba sentado justo detrás de este cardenal cuando llegó el momento sagrado en que le preguntaron al cardenal Prevost: “Acaba de ser elegido sucesor de San Pedro. ¿Acepta?”.

“Contuvimos la respiración, esperando la respuesta”, relató el Cardenal Dolan. “Tras aplausos, respondió. Y de nuevo se nos saltaron las lágrimas y aplaudimos porque, en ese preciso instante, amigos, la silla de Pedro ya no estaba vacante, sino plena. Escuchamos de nuevo, mientras el Cardenal Parolin preguntaba: “¿Y con qué nombre se le llamará?”. “León”, respondió entre un estruendoso aplauso, de nuevo.

Luego, el Cardenal Dolan reiteró que esperaba haber “dejado en claro que hubo mucho aporte humano en las reuniones y conversaciones, pero que la influencia del Espíritu Santo fue decisiva”.

El Cardenal Dolan vinculó al Papa León con la analogía del cuerpo que utilizó para sus tres predecesores.

Recordando un momento histórico

El purpurado imaginó al nuevo Papa dirigiéndose al balcón: “El Papa viene. Alma, cabeza y corazón. ¿Qué parte del motor humano usaría para describir al Papa León XIV? Esa es difícil, amigos… Pero he descubierto una palabra. No es un órgano del cuerpo, como la cabeza, el corazón; el alma no es un órgano, pero es una característica del cuerpo. Y la palabra que he elegido es ‘templado, templado’”.

“Aquí tenemos a un hombre de calma. El titular en el respetado Corriere Della Sera, la mañana siguiente al humo blanco, decía en grandes letras: Abbiamo un Papa Calmo [‘Tenemos un Papa sereno’]. Tenemos un Papa calmado, mesurado, algo tímido, imperturbable, pensativo, ecuánime, diligente, no impulsivo, no amante del drama, ansioso por escuchar y trabajar, para animar, no tanto para sacudir [al Papa]. Ése era su temperamento atractivo; un hombre templado, no gobernado por la ansiedad o por la pasión, sino por Jesucristo. Como escribió San Pablo: ‘Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí’”.

El cardenal continuó: “El Papa León parecía, de una manera única, exudar la característica del patrono de su congregación religiosa, San Agustín: que el amor de Dios revelado personal y apasionadamente por su Hijo encarnado, Jesucristo, era el rasgo identificador y normativo de su vida, como debería ser el nuestro. Esta era su única agenda, evidente desde sus primeras palabras firmes dirigidas a ese medio millón de personas que aclamaban en la plaza que lleva el nombre del primer Papa”.

Un pontificado centrado en Cristo

El cardenal Dolan añadió: “El nombre de Jesús fue lo que pronunció primero, para ofrecer y predicar a la Persona, el mensaje, la invitación de Jesús a una Iglesia herida en un mundo desordenado. Esta parece ser la única agenda de este nuevo Papa. Tal como el Papa León XIII había hecho con un mundo industrializado, 125 años antes; y aún más, como el Papa San León Magno lo había hecho en la generación posterior a San Agustín, en un mundo en caos tras la caída del Imperio romano y la invasión de Atila el Huno. Porque Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida, el mismo ayer, hoy y mañana. La respuesta a la pregunta planteada por toda vida humana. Ese es el temperamento del Papa León XIV”.

El cardenal cree que el Papa León tendrá “un estilo académico, no libresco, pero sería profundamente agustiniano, quien, como ustedes saben, es quizá el mayor intelecto de la civilización occidental”.

Y añadió: “No creo que jamás quisiera escandalizar. No creo que jamás quisiera perturbar, salvo de una manera profética, como Jesús podía perturbar y los profetas del Antiguo Testamento podían hacerlo”.

Los primeros pocos cambios inmediatos que realizó también hablaron, según Dolan, de su visión, siendo uno de ellos su traslado a los apartamentos papales, los mismos que el Papa Francisco había evitado en favor de la Casa Santa Marta.

“Él tiene la conciencia de que: ‘He recibido el oficio de Pedro. Robert Prevost ya no está. León XIV soy, y estoy absorbido en una tradición y en un oficio papal que está destinado a servir a la Iglesia. No me pertenece alterar eso’”, dijo el Cardenal Dolan.

También subrayó el énfasis del Papa León en Jesús, usando un ejemplo particular. “Hace pocos días pronunció un gran discurso ante Catholic Charities y trabajadores de socorro, donde elogió la labor en el extranjero al responder al sufrimiento del mundo. Fue un gran elogio. Pero dijo: ‘Saben, nuestro primer don a las personas que sufren es Jesucristo. El pan más valioso que sólo nosotros podemos dar es el Pan de Vida. Nunca deberíamos insultar a los pobres del mundo pensando que sólo se conforman con lo material. Para eso pueden acudir a otros. Cuando vienen a nosotros, quieren escuchar sobre Dios. Quieren escuchar sobre Jesús’”.

“Así que el Papa León está diciendo que, más que el problema, es la Persona de Jesús; más que asuntos, es el dinamismo del Evangelio, que es muy unificado”, dijo el cardenal. “Eso es todo lo que podemos dar”, añadió, poniendo el ejemplo de Pedro y Santiago en la explanada del Templo, cuando un mendigo les pedía limosna.

“Cuando leí eso”, concluyó el Cardenal Dolan, “él estaba diciendo: ‘Nunca, nunca, nunca tengan miedo de dar prioridad a la fe en Dios, en Jesús y en su mensaje. Jesús es la respuesta al problema que plantea toda vida humana’”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.