El Papa León XIV participó el pasado sábado en la “Fiesta de las familias” del Vaticano, donde resaltó la importancia del testimonio de las familias en el mundo actual.

El evento se desarrolló en la tarde del 6 de septiembre en la plaza de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, una hermosa explanada con vistas a la parte posterior de la basílica de San Pedro.

La plaza de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano acoge el evento dedicado a las familias. Crédito: Vatican Media

Aunque en un principio estaba previsto para el mes de mayo, tuvo que posponerse debido al fallecimiento del Papa Francisco.

En un breve discurso improvisado, recogido por Vatican News, el Santo Padre pidió un aplauso para todas las familias y sus hijos, expresando su alegría por poder reunirse con ellos en un ambiente de festividad.

Invitó también a los presentes a vivir “este momento tan bonito” con el corazón abierto, para celebrar “la alegría de ser familia, la alegría de estar todos unidos, de hacernos amigos unos de otros, de celebrar los dones, especialmente el don de la vida, el don de la familia que el Señor nos ha regalado”.

“¡Es tan importante este testimonio de las familias en nuestro mundo actual!”, subrayó el Santo Padre a continuación.

Por último, agradeció a los empleados del Vaticano por su testimonio, su presencia y “por todo lo que hacen, a veces con gran sacrificio, para vivir unidos en familia, transmitiendo este mensaje, participando así en el espíritu que Jesucristo nos dejó”.

Posteriormente rezó una Ave María e impartió su bendición a los presentes. El evento también contó con la participación de Sor Rafaella Petrini, presidente del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El evento contó con la participación de Sor Rafaella Petrini, presidente del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. . Crédito: Vatican Media

También estuvieron los dos secretarios generales, Mons. Emilio Nappa y Giuseppe Puglisi-Alibrandi, junto a los dos presidentes eméritos, el Cardenal Fernando Vergéz Alzaga y el Cardenal Giuseppe Bertello.

El Papa León XIV tuvo ocasión de saludar personalmente a todas las familias y compartir con ellas momentos de cercanía. Incluso la pizzería italiana O’ Zi Aniello le obsequió con una pizza que llevaba su nombre.

La pizzería italiana O’ Zi Aniello obsequia al Papa con una pizza que lleva su nombre. Crédito: Vatican Media

La jornada se prolongó hasta entrada la noche, con una cena al aire libre para los empleados del Vaticano, quienes también pudieron disfrutar de diversos espectáculos.