El Cardenal Felipe Arizmendi, Obispo Emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas (México), alertó sobre los riesgos que trae consigo el uso descontrolado del teléfono celular, incluso entre los católicos, al señalar que su uso excesivo puede hacer que las personas se distancien unas de otras y de la realidad.

En un texto compartido con ACI Prensa, el purpurado de 85 años identificó cinco espacios donde los católicos han mostrado dependencia del celular, afectando la atención y las relaciones interpersonales:

Confesionario: Arizmendi mencionó, por ejemplo, el caso de una persona que le consultó “si su confesión sacramental había sido válida, porque el sacerdote que la atendió en el confesionario durante todo el tiempo estuvo viendo y manejando su celular”.



Según explicó, aunque el sacramento sí fue válido, porque “Dios ve el corazón”, manifestó un reproche por “la falta de respeto por parte del sacerdote”, al subrayar que la confesión es un “momento muy sagrado y los fieles merecen todo respeto, ser escuchados y atendidos con la mente y con el corazón, al estilo de Jesús”.



Retiros espirituales: El purpurado señaló que en algunos retiros espirituales que ha impartido en su larga trayectoria para sacerdotes, seminaristas o religiosas, “es frecuente que alguno esté más pendiente del celular, que de la meditación”.

Asambleas y reuniones de pastoral: Añadió que en asambleas o reuniones, los políticos, obispos y agentes de pastoral en ocasiones “votan sin saber lo que se está decidiendo, u opinan sin tomar en cuenta lo que ya otros expresaron”.



En su experiencia, dijo que ha observado que las personas están “más pendientes de las últimas novedades o informaciones en su celular, la mayoría de las veces intrascendentes, que de lo que se estaba tratando”.

Familias y parejas: El cardenal mexicano lamentó que en algunas familias “a la hora de los alimentos ya no conversan, sino que cada quien está viendo su celular”, y de la misma forma “sucede entre los mismos novios, que pasan largos ratos en su celular, en vez de compartir la vida”.

Causas y uso responsable

El Cardenal Arizmendi reconoció que, bien empleado, el celular es “una ayuda extraordinaria, fruto de la gran capacidad intelectual que Dios ha puesto en nuestras mentes”, sin embargo, para algunas personas, “si lo olvidan o lo pierden, se sienten perdidos”.

Comentó el purpurado que son en casos como este que el uso del celular se convierte en un instrumento que “que ata tanto a las personas que no pueden vivir sin estar a todas horas pendientes del mismo, y con ello se distancian de las personas y de la realidad”.

Por ello, propuso “relacionarnos mejor, conocer varias opciones y decidir muchas cosas en la vida! ”, y añadió que la forma más efectiva de revertir esta tendencia es educarse“para ser libres y saber cuándo usar el celular y cuándo no tomarlo en cuenta”.

“Pongámonos en el lugar de la persona que tenemos en frente: si la oímos sin escucharla porque estamos pendientes del celular, no se sentirá tomada en cuenta. Amar a los demás es también atenderlos a ellos, antes que al celular”, concluyó el cardenal.