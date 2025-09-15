El Arzobispo de Quito, Mons. Alfredo Espinoza, recordó que hace un año se celebró en la capital de Ecuador el 53° Congreso Eucarístico Internacional, y afirmó que Jesús Eucaristía nos compromete a construir la fraternidad en un mundo violento y fragmentado.

Así lo indicó el prelado en una carta titulada “El pan de la fraternidad: Compromiso desde la Eucaristía”, en la que reflexionó sobre la importancia de este evento bajo el lema “Fraternidad para sanar el mundo", del 8 al 15 de septiembre de 2024.

Sacerdotes en el Congreso Eucarístico Internacional Quito 2024. Crédito: Arquidiócesis de Quito.



“Desde la ‘Mitad del mundo’, se lanzó al mundo entero un mensaje de fraternidad desde la Eucaristía. Es que Jesús Eucaristía nos comprometió a todos a ser constructores de fraternidad en un mundo violento, injusto y fragmentado”, subrayó el prelado ecuatoriano.

“Volvimos nuestra mirada a los más pobres y descartados de la sociedad, porque, ‘Fraternidad sin los últimos, no es fraternidad’", agregó.

Religiosas y fieles en el congreso eucarístico 2024. Crédito: Arquidiócesis de Quito.

Mons. Espinoza agradeció a todos los participantes y los que hicieron posible este gran evento eclesial y mundial, como los sacerdotes Corrado Maggioni y P. Vittore Boccardi, del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales.

El arzobispo destacó asimismo que el siguiente congreso eucarístico internacional se realizará en Sidney (Australia) en 2028, aunque aún no se ha precisado la fecha exacta.

Participantes de Sidney en el congreso eucarístico de 2024. Crédito: Arquidiócesis de Quito.



El pan de la fraternidad

El arzobispo destacó que cuando concluyó el congreso de 2024, se lanzó este proyecto para poner en marcha 100 comedores parroquiales en los siguientes cuatro años, de los cuales ya se han equipado 30 que brindarán atención a unas 3.000 personas necesitadas.

Sacerdotes en el congreso eucarístico 2024. Crédito: Arquidiócesis de Quito.



“Que la Fraternidad sea un verdadero compromiso para todos nosotros. Seamos esos ‘misioneros eucarísticos’ y al mismo tiempo, ‘misioneros de fraternidad’”, concluyó.