La Arquidiócesis de Quito (Ecuador) ha equipado 30 comedores parroquiales con vajillas, utensilios, mobiliario, electrodomésticos industriales y equipos de cocina, que han sido entregados este martes 2 de septiembre y que beneficiarán a 3.000 personas vulnerables cada mes.

La iniciativa es parte del proyecto Pan de la Fraternidad, que busca fortalecer la red de comedores parroquiales locales, ofreciendo comida a niños, ancianos y personas vulnerables, incluidas personas en las calles quiteñas.

La población beneficiaria también incluye migrantes, adolescentes embarazadas y población indígena localizada en parroquias como Jesús de Nazareth de Cutuglahua, San Jerónimo de Pintag, San José de Minas, San Juan Bautista, San José de Ayora y La Inmaculada Concepción de Atahualpa, entre otras.

Los equipos para los comedores parroquiales de Quito. Crédito: Arquidiócesis de Quito.



La entrega de los 8.562 artículos de cocina, señala una nota de la arquidiócesis quiteña, se realizó en la Casa Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús de la Armenia y fue presidida por el Arzobispo de Quito, Mons. Alfredo José Espinoza Mateus.

En su intervención, Mons. Espinoza explicó que este proyecto es fruto del 53º Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Quito en 2024, por lo que también estuvo presente el P. Juan Carlos Garzón, secretario del evento.

El prelado recordó que tuvo ocasión de presentar al Papa Francisco este proyecto a favor de los más pobres y lo bendijo, alentando a que “se mantenga vivo como signo de servicio y fraternidad en favor de los más necesitados”.

Mons. Alfredo Espinoza, Arzobispo de Quito, acompañado de un sacerdote durante la entrega de los equipos. Crédito: Arquidiócesis de Quito.



La entrega de estos implementos es la primera fase de Pan de la Fraternidad, que tiene como objetivo estar presente en 100 parroquias de Quito en total, para lo cual ya se están gestionando recursos a nivel internacional a través de la oficina de proyectos de la arquidiócesis de la capital ecuatoriana.

La comida que se entregará en las parroquias es gestionada por cada iglesia, con el apoyo del banco de alimentos arquidiocesano y donaciones, para mostrar de modo concreto que la fe debe plasmarse en obras, especialmente para los que más las necesitan.