En Ecuador, la Iglesia Católica y diversos activistas provida han advertido sobre los peligros que presenta el proyecto de ley de reproducción asistida que se encuentra actualmente en trámite para ser debatido en la plenaria de la Asamblea Nacional.

En 2018, una sentencia de la Corte Constitucional ordenó a la Asamblea Nacional adoptar las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida.

La sentencia obligaba a la Asamblea Nacional a presentar la legislación en un plazo no mayor de un año. Sin embargo, fue hasta agosto de 2024 que la Defensoría del Pueblo presentó el documento.

A inicios de julio de 2025, el Defensor del Pueblo encargado, César Córdova Valverde, sustentó la legislación ante la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional.

Según Córdova, el objetivo de la propuesta es "garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva" y "establecer una regulación de las técnicas de reproducción asistida bajo criterios de seguridad, eficacia y respeto irrestricto a los derechos humanos". La comisión parlamentaria informó que continuará recibiendo observaciones con el fin de elaborar un primer texto para su discusión plenaria.

“Es peligroso desde cualquier mirada”

Estela Zea de Furlato es catequista y cofunfadora de diversos movimientos provida como Sí a la Vida y Bebés en los corazones de Jesús y María. En una entrevista con ACI Prensa, la activista señaló que, más allá del punto de vista católico, el proyecto de ley “es peligroso desde cualquier mirada, porque no respeta el principio del interés superior del niño”.

“Muchos católicos no se dan cuenta que con la fertilización in vitro (FIV) muchas veces están asesinando a sus hijos en camino. No se dan cuenta de la manipulación de embriones, que son eliminados voluntariamente y también, muchas veces inconscientemente”, aseguró Zea de Furlato.

“Al legalizar el proyecto se acentúa esta inconsciencia”, agregó. La activista recomendó a los legisladores leer con detenimiento el proyecto de ley que, según asegura, contiene graves contradicciones.

“Una mujer no está en libertad durante los nueve meses que alquila su vientre. Los vientres de alquiler usualmente se dan en mujeres de escasos recursos, por la necesidad económica. Es muy triste y muy penoso pensar que el cuerpo humano se pueda convertir en un objeto de contrato, como si fuera mercancía”, expresó Zea de Furlato.

La aprobación de esta legislación, aseguró, representaría un gran peligro para todos los niños del Ecuador, porque pone en riesgo todos el sistema de protección infantil ecuatoriano.

La Iglesia Católica advierte sobre los peligros de la reproducción asistida

A finales de julio, Mons. Cristóbal Kudlawiec, Obispo de Daule y presidente de la Comisión Vida y Familia del Episcopado, publicó un comunicado en el que recordó que las técnicas de reproducción asistida plantean “serios problemas morales relacionados con el respeto que merece el ser humano desde el momento de su concepción, así como con la dignidad de la persona, su sexualidad y la transmisión de la vida”.

El documento también denuncia que estás prácticas requieren “formar y destruir innumerables embriones humanos” y que muchos otros son congelados, lo que “constituye una ofensa al respeto debido a los seres humanos”.

“Todo ser humano debe ser acogido siempre como un don y bendición de Dios. Sin embargo, desde el punto de vista moral, sólo es verdaderamente responsable, para con quien ha de nacer, la procreación que es fruto del matrimonio. Cualquier técnica de procreación que suponga una completa disociación entre la procreación y el acto conyugal es intrínsecamente ilícita”, señala el comunicado.

Mons. Kudlawiec pidió a las autoridades del Estado ponerse al servicio de los derechos de todos los ciudadanos, “particularmente de quien es más débil”.

“La autoridad política por consiguiente, no puede autorizar que seres humanos sean llamados a la existencia mediante procedimientos que los exponen a los gravísimos riesgos anteriormente mencionados”, añadió.