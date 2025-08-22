El Arzobispo de Quito, Mons. Alfredo Espinoza, alentó a los profesores católicos a ser como Cristo, el "Maestro con mayúscula", en la Misa de inauguración del I Congreso de Docentes de la Red Educativa Arquidiocesana de Quito (REDA-Q).

El evento, realizado los días 18 y 19 de agosto en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, contó con la participación de 475 profesores de 13 colegios católicos de la capital ecuatoriana y de otros centros educativos invitados.

“Este es mi sueño como Arzobispo, que ustedes, maestros, a ejemplo del Maestro con mayúscula, sean agentes de comunión, capaces de innovar, de cambiar, de construir una nueva educación en esta Arquidiócesis, capaces de vencer la lógica del mundo que es una lógica de egoísmo y división”, dijo el prelado en la Misa de inauguración.

Participantes del congreso de docentes católicos en Quito, Ecuador. Crédito: Arquidiócesis de Quito.



“Trabajemos unidos, y tengo otro sueño o reto que dejo: el programar un Jubileo de Educadores de Quito”, añadió el prelado, según informa una nota de la Arquidiócesis de Quito.

El congreso estuvo dividido en tres bloques: identidad como católicos, integración de saberes de conocimientos pedagógicos y la innovación.

Sebastián Castro, rector del colegio. Leonardo Ponce, comentó que se vio enriquecido por lo ofrecido en el congreso y destacó que “nuestras instituciones son católicas y es lo que nos diferencia de los demás. Hacer fuerza en esta opción por Cristo como maestro y mentor nuestro”.

Rosalía Arteaga, educadora y expositora, resaltó por su parte que “la educación tiene que ser humanística, que tiene que diferenciarnos de aquello que nos viene por inteligencia artificial, por robótica, etcétera, y que desde luego tiene que ver con los valores intrínsecos del ser humano”.

Para la expositora Belén Camacho, doctora en salud mental y desarrollo, estos “encuentros son importantes para los educadores porque empezamos a mirar otra perspectiva, tenemos la oportunidad de escuchar testimonios, estamos en contacto con más profesionales y nos ayudan a entender un poco más la realidad que vivimos en el día a día pero que a veces no podemos ver”.



Alba Añazco, especialista en intervención social y expositora, dijo a su turno que el congreso ha sido una buena ocasión “para conocernos desde nuestras emociones, para poder gestionarlas adecuadamente y así ayudar a nuestros estudiantes (…) garantizando un adulto sano emocionalmente”.

Gustavo Ayala, Viceministro de Educación, agradeció la realización del congreso, al que consideró “un espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre mejorar la educación, los problemas de la educación ecuatoriana y el papel docente”.