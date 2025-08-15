Desde distintas partes de Hispanoamérica, los voluntarios de la red internacional de voluntariado de los Amigos Misioneros de EWTN celebraron este 15 de agosto, en la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, los 44 años de que Madre Angélica fundó EWTN.

Amigos Misioneros tiene actualmente presencia en 19 países de Hispanoamérica, y muchos voluntarios se sumaron a la tradicional celebración de compartir helado en esta fecha.

Algunos de los voluntarios de Amigos Misioneros de EWTN enviaron su mensaje de saludo por el aniversario 44 de la red católica mundial de medios más grande del mundo.

María Inés Patiño, desde Bogotá (Colombia), recordó que lleva poco más de 20 años como parte de este voluntariado, y resaltó que EWTN y Madre Angélica han enriquecido su “vida como cristiana, mi bautismo, mi formación, la devoción también a la Santa Eucaristía”.

Desde distintas partes de Hispanoamérica, los Amigos Misioneros de EWTN celebraron los 44 años de la fundación de la cadena católica por Madre Angélica. Crédito: Cortesía de Amigos Misioneros de EWTN.

“Todas las películas y documentales, los programas en vivo, en directo, para mí han sido de gran riqueza y sobre todo en el testimonio que he visto no solamente a través mío, sino de mi familia”, expresó.

Desde Pilar, provincia de Buenos Aires (Argentina), Marta Boggio recordó que en una ocasión le escribió a Madre Angélica, diciéndole “que mi televisor tenía sentido gracias a la calidad de su programación”.

“Hoy me uno al festejo de los 44 años tomando un heladito. Y le mando un abrazo enorme a todo el equipo de la EWTN”, añadió.

David Arboleda, que colabora en la coordinación general de Amigos Misioneros de EWTN desde Quito (Ecuador), compartió por su parte que “EWTN ha abierto las puertas en mi familia, con mis amigos, colaboradores, etc. hacia ese camino a la santidad”.

“Me ha ayudado en dificultades, en las buenas y en las malas, como se dice. Así que no puedo imaginar mi vida sin EWTN”, aseguró.

En declaraciones a ACI Prensa, Ximena Izquierdo, gerente de Amigos Misioneros de EWTN para Latinoamérica, expresó su alegría y agradecimiento por poder, “en este día tan especial, seguir y continuar la tradición que Madre Angélica nos dejó como legado”.

“Es hermoso poder celebrar un año más de esta obra que es de las manos de Dios y que ha venido creciendo constantemente por la voluntad de Dios, y también por el cariño y el trabajo de tantos amigos y voluntarios en todo el mundo”, expresó.

Desde Amigos Misioneros, señaló, “les queremos recordar como siempre que somos una familia y que como familia hoy celebramos 44 años años, un aniversario más de fundación”.

Esta celebración, dijo, se realiza “juntos como familia espiritual, tomando helados con gran alegría, como lo hacía nuestra querida y amada Madre Angélica y como todavía lo seguimos haciendo en las oficinas de EWTN”.

“Feliz día de la Asunción de María y feliz día por este nuevo año de celebración juntos”, concluyó.