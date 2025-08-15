Hoy, 15 de agosto, es la Fiesta de la Asunción, una solemnidad que conmemora el fin de la vida terrenal de la Virgen María y la asunción de su cuerpo y alma al cielo. Este día también marca el aniversario de la Eternal Word Television Network (EWTN).

En este día de 1981, la fundadora de EWTN, Madre María Angélica de la Anunciación, comenzó su programa de televisión desde un estudio en un garaje en Alabama. La transmisión dio inicio a lo que hoy es la red mundial católica de medios más grande del mundo. (Nota: ACI Prensa es un servicio de EWTN News, afiliado a EWTN).

Mientras los católicos celebran la Asunción y EWTN conmemora 44 años de difundir la Palabra Eterna, recordamos lo que Madre Angélica dijo sobre la madre de Jesús y su asunción al cielo.

La Asunción de María

“Esta es la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, y mucha gente no lo entiende”, dijo Madre Angélica, una Clarisa de la Adoración Perpetua, durante una transmisión de EWTN el 15 de agosto del 2000. “Lo confunden todo con la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Y es diferente”.

La Asunción es una fiesta relativamente nueva en la Iglesia, pero la celebración tiene raíces en los primeros siglos de la fe cristiana. Madre Angélica explicó a su audiencia que “cuando todos los apóstoles supieron que Nuestra Señora había muerto, todos fueron a donde ella estaba, excepto Tomás”.

“Santo Tomás, según la tradición, siempre llegaba tarde, siempre tarde”, bromeó Madre Angélica. “Todos tenemos a alguien así en nuestra familia. Siempre llegan tarde”.

“Así que cuando él llegó, abrieron el [sepulcro] y ella ya no estaba… Y desde el principio del cristianismo, siempre se creyó que ella fue asunta al cielo. Simplemente tiene sentido”.

Madre Angélica dijo que tiene sentido “porque ella era tan pura y tan santa. No había razón para que se descompusiera como nos va a pasar a nosotros”.

“Nuestra Señora nunca pudo cometer ni un pequeño pecado. Entonces, ¿qué hace? Ella se beneficia de todas las gracias, nosotros nos beneficiaremos de la sangre de Jesús, por la redención”, dijo. “Uno dice, ‘¿Por qué debería ser ella tan diferente?’ Pues porque fue creada por Dios y antes de que el tiempo comenzara, Él la tenía en su mente para ser la madre de su Hijo, la Palabra Eterna”.

“No puedes ni pensar por medio segundo que la madre de Dios podría estar en manos de Satanás. Eso profanaría el templo”, añadió, “quiero decir, eso es sentido común. No necesitas nada más para darte cuenta de que el templo de Dios tenía que ser absolutamente perfecto por su causa”.

Mientras que María nació perfecta, dijo Madre Angélica, “todos nosotros nacimos con pecado original, y tenemos consecuencias por el pecado original, incluso después del bautismo”. Experimentamos “celos, ira y sensibilidad exagerada. Nacemos con muchas cosas que no son como Jesús. Y por eso tenemos que superar estas cosas”.

Pero eventualmente, “la asunción de Nuestra Señora es algo que todos vamos a tener”, porque “todos vamos a resucitar… llegará el día al final del mundo cuando Dios respirará y dirá: ‘Levántense’”.

“El secreto de la santidad”

“Nuestra Señora tenía que ser asombrosa, porque siempre dijo que sí a Dios. Ese es el secreto de la santidad”, dijo Madre Angélica. “Oh, no tienes que ser brillante, no tienes que ser un genio, no tienes que construir edificios, no tienes que hacer ninguna de esas cosas. Tienes que hacer la voluntad de Dios con amor y sacrificio”.

En última instancia, “todo se reduce al amor”, dijo. “Y sólo haces la voluntad de Dios porque amas. Nuestra Señora siempre amó a Dios y siempre hizo su voluntad con perfecta unión”.

En la Solemnidad de la Asunción de María, “debemos dar gracias a Dios porque creó a una mujer así”, dijo Madre Angélica. “Tenía que haber alguien como ella. Y sólo de ella, sólo de esta mujer santa y perfecta, pudo venir la Palabra Eterna”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.