En una emotiva Misa en el corazón de Roma, la comunidad católica recordó con profundo cariño a la Madre Angélica, la visionaria fundadora de EWTN cuya pasión por difundir el mensaje del Evangelio a través de los medios de comunicación sigue inspirando a generaciones.

Nueve años después de su fallecimiento el 27 de marzo de 2016, su legado continúa resonando con fuerza, especialmente en un año en que su cumpleaños coincidirá nuevamente con el Domingo de Pascua, el 20 de abril, en el marco del Año Jubilar de la Esperanza.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La celebración tuvo lugar en la iglesia del Espíritu Santo, a dos pasos del Vaticano. Durante la homilía, el P. Diego Sáez Martín destacó la figura de la Madre Angélica como una auténtica mensajera del Evangelio, señalando que “Dios no ha dejado nunca de seguir enviando nuevos mensajeros de su Evangelio que propaguen su mensaje por todo el mundo, con nuevos y más eficaces modos”.

La celebración tuvo lugar en la iglesia del Espíritu Santo, a dos pasos del Vaticano. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

El sacerdote subrayó el papel crucial de la Madre Angélica en la evangelización a través de los medios de comunicación, comparándola con los profetas del Antiguo Testamento y con los primeros discípulos de Cristo.

“Quizá esta misión nos parezca demasiado grande para nosotros. No tengamos miedo. Se trata, simplemente, de contar a los demás lo que experimentamos cada día en nuestro corazón”, dijo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Jesucristo quiere también hacer hoy el milagro por medio de nosotros. Nosotros somos continuadores de esta larga lista de mensajeros y anunciadores del Evangelio, en la cual aparecemos en íntima unión con la Madre Angélica”, insistió.

Nueve años después de su fallecimiento el 27 de marzo de 2016, su legado continúa resonando con fuerza. Crédito: Daniel Ibañez/EWTN News

El P. Sáez Martín, uno de los directores de EWTN en Ucrania, donde fue misionero entre 2002 y 2010 antes de ser trasladado a Turkmenistán hasta 2013, recordó que la Madre Angélica nunca planeó ser monja. Aun siéndolo, “en un monasterio de clausura, nada la pudo callar”, aseguró, reivindicando su legado.

Al sentirse llamada por Dios, con su acción y con su obra fundada, “ha inspirado a muchos hombres y mujeres a tomar parte en esta obra del anuncio de la Palabra Eterna al mundo, con medios nuevos y cada vez más eficaces”, explicó.

Al comentar el pasaje bíblico de Jeremías 7,23-28, que narra cómo el pueblo de Israel no escucha la voz de Dios ni sigue su camino, el sacerdote español también habló sobre los desafíos que enfrentan quienes proclaman la Palabra de Dios.

La pasión de Madre Angélica por difundir el mensaje del Evangelio a través de los medios de comunicación sigue inspirando a generaciones. Crédito: Daniel Ibaéz/EWTN News

Así recordó que “como a Jeremías, como al mismo Señor, y como a la misma Madre Angélica y tantos otros obreros del Evangelio, su mensaje será con frecuencia contestado, mal interpretado y rechazado”.

“Y si no somos perseguidos, sí, al menos seremos ridiculizados”, agregó, al recordar la entrega incansable de la Madre Angélica a la evangelización y renovar el compromiso de seguir anunciando el Evangelio con valentía y confianza en la Providencia, tal como ella lo hizo.

El P. Sáez Martín también evocó una de sus frases más icónicas, que resuena con especial fuerza en el contexto actual de la evangelización: “Hasta que no hagamos lo ridículo, Dios no podrá hacer lo milagroso”.

El sacerdote recordó que la Madre Angélica solía ser clara en sus explicaciones durante los programas televisivos en directo Mother Angelica Live, en los que con frecuencia presentaba la “debilidad de los apóstoles, también de Pedro”.

En todo caso, “también supo buscar y encontrar lo que el Señor Jesús veía en los apóstoles que él mismo había escogido”, señaló. Comentó además que a la Madre Angélica le gustaba hablar sobre el pasaje de la pesca milagrosa, en el cual destacaba la honestidad y sinceridad de Pedro al reconocer su fracaso.

El sacerdote comentó la escena del Evangelio del hombre mudo al que Jesús liberó del demonio, para recordar que el mayor obstáculo para la gracia es la negativa a escuchar y reconocer la acción de Dios.

“Ante la intervención de Jesús a favor de aquel hombre, la multitud quedó admirada, pero algunos pusieron de manifiesto la hostilidad que se ha venido dando entre Jesús y los fariseos, y buscaron razones para no ver el origen del poder de Jesús. En español decimos que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”, explicó el P. Sáez.

A continuación, detalló cómo, tras haber sido liberado, “ese hombre se puso a hablar. Ya no fue capaz de callar. Así también sucedió con la Madre Angélica”.

“La persona que de veras experimenta que Dios la está salvando no puede seguir permaneciendo muda, sino que siente la necesidad de contar a los demás lo que está sucediendo con ella”, manifestó, tras afirmar que esto ocurre con todos los que comunican la Buena Noticia.

“Queremos contar a todo el mundo las maravillas del Señor, la salvación que Dios hace con nosotros”, dijo.

Finalmente, invitó a dar gracias por la vida de la Madre Angélica y su legado, pidiendo a Dios fidelidad para continuar la misión evangelizadora: “Agradezcamos a Dios por la vida y el legado de la Madre Angélica. Y pidamos a Dios la fidelidad a nuestra misión, porque Dios nunca se cansa de llamarnos a la conversión y a que vivamos según su Palabra Eterna”.