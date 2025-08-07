El Patriarcado Latino de Jerusalén alertó sobre una estafa en la que delincuentes suplantan la identidad del Cardenal Pierbattista Pizzaballa con un correo electrónico que no es suyo.

“La dirección de correo cardinal.pizzaballa@gmail.com está siendo utilizada por un hacker que se hace pasar por el Cardenal Pierbattista Pizzaballa”, señala el Patriarcado en una nota publicada en su sitio web el 3 de agosto.

“Tenga en cuenta que no es su dirección de correo electrónico”, precisa.

El Patriarcado de Jerusalén recomienda además que “si ha recibido algún mensaje de esta dirección, no responda, no haga clic en ningún enlace y no comparta información personal”.

¿Quién es el Cardenal Pizzaballa?

El Cardenal Pierbattista Pizzaballa, uno de los cardenales que eligió al Papa León XIV en el cónclave de mayo, es el obispo católico más importante de Tierra Santa.

El purpurado de origen italiano tiene 60 años y fue, entre 2004 y 2016, el Custodio Franciscano de Tierra Santa.

En muchas ocasiones ha hecho llamados a la paz, al alto el fuego y al diálogo para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Hace poco visitó, con el patriarca ortodoxo de Jerusalén, la parroquia Sagrada Familia, la única iglesia católica en Gaza, liderada por el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, que sufrió un bombardeo por parte de las fuerzas israelíes el 17 de julio.

Luego de su visita, el purpurado ha solicitado que se permita el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, para hacer frente a la crisis alimentaria en la zona.