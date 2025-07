El Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, y el Patriarca Ortodoxo griego Teófilo III, accedieron este viernes a la Franja de Gaza para visitar a la comunidad que vive refugiada en la iglesia de la Sagrada Familia y que continúa conmocionada tras el ataque militar del jueves que provocó la muerte de tres personas y dejó al menos diez heridos.

El objetivo de la visita es “expresar la solicitud pastoral compartida de las iglesias de Tierra Santa y su preocupación por la comunidad de Gaza”.

Según informó el Patriarcado Latino de Jerusalén en un comunicado, la delegación eclesiástica se reunirá con los miembros de la comunidad cristiana local y ofrecerá a las familias de las víctimas su consuelo. Además, el Cardenal Pizzaballa evaluará las necesidades humanitarias y pastorales que sufren las personas que viven allí como desplazadas para coordinar la “respuesta de la Iglesia”.

El Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, y el Patriarca Ortodoxo griego Teófilo III, se reunieron con la comunidad que vive refugiada en la Iglesia. Crédito: Caritas Jerusalén

El edificio parroquial, único templo católico de la Franja de Gaza, incluye el templo, una escuela, un convento, un centro multifuncional y un edificio de las Misioneras de la Caridad. Al inicio de la guerra entre Israel y Hamás, en octubre de 2023, se convirtió en un improvisado refugio para unas 600 personas. La mayoría son cristianos ortodoxos, protestantes y católicos, pero también hay más de 50 niños musulmanes con discapacidades que viven allí junto a sus familias.

Cáritas Jerusalén: la ayuda humanitaria en Gaza “no es suficiente”

La delegación eclesial llevó consigo varios paquetes de ayuda humanitaria que pudieron entrar en la zona —-cuyas fronteras continúan herméticamente cerradas—- en coordinación con algunas organizaciones humanitarias, como Cáritas Jerusalén. Según se explicita en el comunicado, los destinatarios no serán solo los cristianos, sino “el mayor número posible de familias gazatíes”.

En su visita a la parroquia de Gaza, llevaron su consuelo a los heridos por el ataque. Crédito: Caritas Jerusalén

Entre otras cosas, la donación incluye cientos de toneladas de alimentos, botiquines de primeros auxilios y equipamiento médico de emergencia.

La última entrada significativa de ayuda humanitaria a Gaza se produjo hace más de cuatro meses: “Después del 2 de marzo no ha entrado nada. Sólo pequeñas cantidades de ayuda. La única operación activa es la Gaza Interim Foundation, pero no es suficiente. Cuatro centros no pueden reemplazar los 400 puntos de distribución que había durante la tregua”, denunció en una entrevista con ACI Prensa el director de Cáritas Jerusalén, Aston Asfar.

Asimismo, el Patriarcado Latino organizó la evacuación de los heridos más graves a hospitales fuera de la Franja Gaza, donde podrán recibir una mejor atención médica.

También llevaron ayuda humanitaria y evaluaron la situación para ver cuáles son las principales necesidades. Crédito: Cáritas Jerusalén

“Rezamos por la seguridad de la delegación y por la suspensión de las actividades militares durante la visita”, añade el texto.

El Patriarcado concluye reafirmando su compromiso con los cristianos de Gaza y con toda la población civil de la Franja: “No serán olvidados, ni serán abandonados”.

El “crimen” contra la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Gaza

Por otro lado, los Patriarcas y Jefes de las Iglesias en Jerusalén, el organismo ecuménico que agrupa a los máximos responsables de las iglesias cristianas presentes en Tierra Santa, condenaron en un comunicado publicado este viernes el “atroz ataque perpetrado por el Ejército israelí contra el recinto” de la iglesia católica de la Sagrada Familia en Gaza.

“En unidad inquebrantable, condenamos enérgicamente este crimen. Los lugares de culto son espacios sagrados que deben mantenerse seguros. Además, están protegidos por el derecho internacional”, señalaron en la nota de prensa publicada un día después del ataque ocurrido el jueves 17 de julio.

Según explicó e Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pizzaballa, en declaraciones a Vatican News, el ataque consistió en el disparo de un tanque del Ejército Israelí directamente contra la iglesia. El impacto causó la muerte de tres personas: el responsable de mantenimiento del complejo parroquial, que se encontraba en el patio en el momento del ataque, y dos mujeres ancianas que estaban siendo atendidas por Cáritas. Otras diez personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

Entre los heridos se encuentra el propio párroco, el P. Gabriel Romanelli, quien sufrió lesiones leves en una pierna.

“Atacar una iglesia que alberga a aproximadamente 600 refugiados, incluidos niños con necesidades especiales, constituye una violación de esas leyes. Es también un atentado contra la dignidad humana, una profanación de la santidad de la vida humana y una violación de un sitio sagrado”, denuncian los líderes religiosos en su declaración.

Su presencia fue un consuelo para la población de Gaza. Crédito: Caritas Jerusalén

“Nos unimos en profunda solidaridad con el Patriarcado Latino de Jerusalén y con las personas refugiadas en la iglesia de la Sagrada Familia”, añade el comunicado.

El grupo de Patriarcas y Jefes de las Iglesias en Jerusalén —que incluye a representantes de las Iglesias ortodoxas, católicas y protestantes— hizo un llamado urgente a los líderes mundiales y a las agencias de Naciones Unidas para que trabajen por un alto el fuego inmediato en Gaza que ponga fin a la guerra. Su petición se suma a la que también hizo el Papa León XIV a través de un telegrama firmado —como es habitual en estos casos— por el Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin.

“También les imploramos que garanticen la protección de todos los lugares religiosos y humanitarios, y que proporcionen ayuda para las masas hambrientas en toda la Franja de Gaza”, se lee en el comunicado.