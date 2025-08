El Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, envió un mensaje a los más de 40.000 jóvenes, en su mayoría italianos, que se reunieron ayer en Roma para el rito de la profesión de fe, alentándolos a que, pese a la guerra y el odio en Tierra Santa y en cualquier otro lugar, sean todos agentes de paz y de esperanza.

El mensaje del purpurado italiano, también pronunciado en ese idioma, se emitió en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en un evento presidido por el Cardenal Matteo Zuppi, Arzobispo de Bologna y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, en un evento en el que hubo testimonios, música, y oración.

En su mensaje, Pizzaballa dijo que en Tierra Santa, por la guerra entre Israel y Hamás, en la que también la única iglesia católica de Gaza ha sido bombardeada, “las muertes son incontables, la falta de medicinas, la falta de alimentos, el hambre, no son una teoría, son una realidad concreta, por desgracia, que afecta a miles y miles de personas que me han impactado directamente de una manera nunca pensada, nunca imaginada, inimaginable hasta ahora”.



En ese sentido, continuó el cardenal, “todo parece hablar de muerte, de odio, de destrucción, de violencia, parece realmente una noche que no acaba nunca. Por desgracia, la noche, la oscuridad, parece ser realmente el criterio de referencia para muchos, pero también es importante decir una palabra de fe, sobre todo tener una mirada de fe, una mirada libre que no parta sólo del dolor, el dolor está ahí y no podemos negarlo y debemos estar ahí, estar dentro de esas situaciones de dolor para llevar alivio y consuelo”.

Tras resaltar que “hay muchísimas personas que aún hoy, en Gaza, en Israel, en toda Tierra Santa, están dispuestas a dar la vida por los demás”, el Patriarca destacó que “sólo las personas que en este momento dramático han sido capaces de mirar el dolor del otro, de acercarse a él, serán capaces también de construir el futuro y de dar concreción a la esperanza”.

“Y son muchas, y nosotros, como Iglesia, debemos estar ahí, debemos ser capaces, como los primeros apóstoles, como Pedro, en medio de tantas dificultades e incomprensiones, en el diálogo, en la discusión, incluso en la reprimenda si es necesario, de ser capaces de llevar una palabra, un lenguaje que construya, que abra horizontes, que sea capaz de crear ocasiones de confianza, ante todo con nuestros gestos”, aseguró el purpurado italiano.

Jóvenes en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Crédito: Vatican Media.



Luego de recordar que las primeras palabras de Cristo resucitado fueron “la paz sea con ustedes”, el Patriarca alentó a todos a ser “agentes de paz, capaces de decir, junto con el resucitado, ‘la paz sea con vosotros’, una paz que no es sólo un deseo, sino una vida vivida y experimentada”.

“Aquí todavía es posible, estoy seguro de que también es posible en Italia o en cualquier otro lugar, basta con quererlo, basta con creerlo y comprometerse como tantos hombres y mujeres de todos los tiempos y de todas partes, también interesados”, subrayó.

Luego de invitar a todos a Tierra Santa cuando termine la guerra, el patriarca hizo votos para que “la peregrinación pueda reanudarse, que podamos volver a encontrarnos y abrazarnos aquí en Jerusalén, juntos. Muchas felicidades y buena peregrinación siguiendo los pasos de Pedro, junto a Pedro”.

“La humanidad debe poner fin a la guerra o la guerra pondrá fin a la humanidad”

A su turno, el Cardenal Zuppi pronunció una homilía luego de la emisión del mensaje de Pizzaballa, y tras la lectura del Evangelio de Mateo en el que Jesús le da las llaves del Reino a San Pedro.

El Cardenal Zuppi con los jóvenes en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Crédito: Vatican Media.



“La Iglesia está bajo la cruz con los ojos llenos de lágrimas y el corazón herido por tanto sufrimiento, insoportable para una madre, como siempre debe serlo para toda la humanidad”, indicó el cardenal, según recoge Vatican News.

“¡Desarmemos nuestros corazones para desarmar los corazones y las manos de un mundo violento, para curar las cicatrices, para impedir nuevos conflictos!”, alentó, recordando lo dicho por el Papa León XIV al inicio de su pontificado.

El purpurado también alentó a vivir el amor fraterno “porque el amor repara, repara todo, siempre, mucho más de lo que creemos”.