El Papa León XIV ha recibido “con profundo pesar” la noticia del repentino fallecimiento de una joven peregrina egipcia que se dirigía a Roma para participar en las actividades del Jubileo de los Jóvenes. Se trata de Pascale Rafic, de 18 años.

El Santo Padre se puso en contacto con Su Excelencia Jean-Marie Chami, Obispo Auxiliar del Patriarcado de Antioquía de los greco-melquitas para Egipto, Sudán y Sudán del Sur, “para expresar su cercanía espiritual a la familia de la joven y a toda la comunidad”, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Al compartir el duelo de los afectados por este trágico episodio, el Santo Padre asegura a todos sus sinceras oraciones e invoca el consuelo y la consolación del Señor para los familiares, amigos y todos aquellos que lloran su pérdida”, añade el comunicado.

Además, León XIV se reunió a última hora de la mañana con el grupo de peregrinos con el que viajaba Pascale, y que se preparaba para participar en las actividades en Tor Vergata.

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV #GiubileodeiGiovani

Il Santo Padre ha incontrato i pellegrini che viaggiavano con Pascale Rafic, la diciottenne deceduta durante il viaggio dall’Egitto a Roma per partecipare al Giubileo dei Giovani pic.twitter.com/8xmhuQLKjw — L'Osservatore Romano (@oss_romano) August 2, 2025

Durante la audiencia, recordó que la tristeza que produce la muerte “es algo muy humano y muy comprensible”, especialmente cuando llega inesperadamente, más aún en medio de las celebraciones del Jubileo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Santo Padre dijo que estas situaciones nos recuerdan “de una manera muy poderosa que nuestra vida no es superficial, que no tenemos control sobre nuestras propias vidas y que, como dice el mismo Jesús, no sabemos ni el día ni la hora en que, por alguna razón, nuestra vida terrenal terminará”.

La fe en Jesús, que es la resurrección y la vida, “debe ser parte de lo que somos, de cómo vivimos, de cómo nos apreciamos y respetamos unos a otros, y especialmente de cómo seguimos adelante a pesar de experiencias tan dolorosas”, expresó León XIV.

Además, recordó el ejemplo de San Agustín, que invita a confiar en la resurrección, “que es la fuente última de nuestra esperanza”, fundamento del Año Jubilar de la Esperanza. “Nuestra esperanza está en Jesucristo que ha resucitado”, añadió.

El Papa pidió a los jóvenes ser testigos del Evangelio, que “ha tocado sus vidas de una manera muy personal y directa hoy”. A pesar del dolor, señaló, esta experiencia presenta al grupo de peregrinos la oportunidad de reunirse a rezar, renovar su fe y “pedirle a Dios tanto el descanso eterno de nuestra hermana como también fortaleza y consuelo”.

Mons. Stefano Russo, Obispo de Velletri-Segni, expresó su cercanía a la familia de la joven egipcia, uniéndonse a las condolencias de León XIV.

“Invitada en nuestra diócesis, junto con su grupo, camino a Roma, Pascale nos dejó con esperanza cristiana, abrazada por la misericordia del Padre. Estamos convencidos de ello, tras haberla acompañado en la última etapa de su peregrinación terrena. Oramos por Pascale, su familia y sus amigos”, dijo el obispo.

¿Qué sucedió?

Según la prensa italiana, Pascale padecía una afección cardíaca. Se encontraba junto a su grupo en la localidad de Artena, al sur de Roma. En la noche del 1 de agosto, comenzó a sentirse mal mientras regresaba en autobús a la capital italiana.

Los servicios de emergencia decidieron trasladarla al hospital de Colleferro, pero falleció en el trayecto.