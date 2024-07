Los Caballeros de Colón anunciaron el jueves 10 de julio que cubrirán los mosaicos del artista y sacerdote acusado de abusos, P. Marko Rupnik, que están en Washington D.C. y Connecticut, la manifestación pública más firme de una organización católica con respecto al polémico arte del exjesuita.

La organización católica laica, de 2,1 millones de miembros, señaló el 11 de julio que cubrirá con tela los mosaicos, que van del suelo al techo, en las dos capillas del Santuario Nacional de San Juan Pablo II en Washington D.C. y en la capilla de la sede de los Caballeros en New Haven, Connecticut, al menos hasta que termine la investigación formal del Vaticano sobre los presuntos abusos del sacerdote esloveno.

Patrick Kelly, Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, dijo a EWTN News este jueves que la tela opaca se instalará “muy pronto”, aunque no precisó cuándo. Los Caballeros indicaron en un comunicado el jueves por la tarde que las obras de arte podrían ser tapadas permanentemente con yeso, una vez que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emita su decisión sobre Rupnik.

La decisión de los Caballeros de cubrir estas obras de arte, que abarcan ambos espacios, se tomó tras un proceso de revisión exhaustivo y confidencial que incluyó consultas con víctimas de abusos sexuales y con quienes las atienden, historiadores del arte, peregrinos del santuario, obispos y teólogos especialistas en moral.

"Los Caballeros de Colón han decidido cubrir estos mosaicos porque nuestra primera preocupación tienen que ser las víctimas de abusos sexuales, que ya han sufrido inmensamente en la Iglesia, y que pueden verse aún más heridas por la exhibición continua de los mosaicos en el santuario", dijo Kelly en el comunicado.

"Si bien las opiniones variaron entre los que fueron consultados", dijo, "hubo un fuerte consenso para priorizar las necesidades de las víctimas, especialmente porque las acusaciones son actuales, no han sido resueltas y son horrendas".

Kelly reiteró este punto en su entrevista con EWTN News.

“Nuestro proceso de decisión se realizó con múltiples factores, pero el número uno fue la compasión por las víctimas”, subrayó Kelly. “Necesitamos priorizar a las víctimas por encima de cualquier aspecto material. Esa fue nuestra primera consideración”.

El Caballero Supremo de Caballeros de Colón, Patrick Kelly, habla con la presidenta y directora de operaciones de EWTN News, Montse Alvarado, el jueves 11 de julio de 2024, sobre la decisión de la organización de cubrir mosaicos en capillas de Washington D.C. y Connecticut del P. Marko Rupnik, acusado de cometer abusos sexuales. Crédito: EWTN News.

Rupnik fue en su momento un renombrado artista y sus mosaicos están en cientos de santuarios, iglesias y capillas en todo el mundo. En junio de 2023 fue expulsado por los jesuitas .

Su expulsión siguió una larga revisión de lo que la Compañía de Jesús consideró acusaciones “verosímiles” de abuso espiritual, psicológico y sexual de al menos 30 religiosas durante décadas. Algunas mujeres aseguran que los abusos de Rupnik se dieron como parte del proceso de creación de su arte en el Centro Aletti, una escuela de arte que fundó en Roma.

A finales de octubre de 2023 el Vaticano anunció que el Papa Francisco había decidido revertir la prescripción en el caso Rupnik , permitiendo que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe realice una investigación canónica sobre las acusaciones de abusos.

No ha habido más comunicaciones del Vaticano sobre la investigación y no está claro si Rupnik sigue viviendo en Roma a pesar de haber recibido facultades sacerdotales en una diócesis de su país natal, Eslovenia, el año pasado.

Creciente protesta pública

Qué hacer con las otrora alabadas obras de arte de Rupnik , mosaicos coloridos caracterizados por figuras grandiosas y fluidas y grandes ojos, ha sido una cuestión divisiva ante las numerosas acusaciones en su contra, que salieron a la luz pública en diciembre de 2022.

Mientras algunos quieren esperar al juicio del Vaticano antes de desmantelar y sustituir las obras de Rupnik, muchas de ellas realizadas en colaboración con otros artistas del Centro Aletti, el clamor público por el retiro de su arte se ha intensificado .

Los Caballeros también han anunciado varios cambios inmediatos que se pondrían en marcha en el santuario, en solidaridad con las víctimas de abusos, incluida la entrega de material educativo sobre los mosaicos, dejando claro que su exposición durante el proceso de consulta "no pretendía ignorar, negar o disminuir las acusaciones de abusos".

Asimismo, cada Misa en el Santuario Nacional de San Juan Pablo II incluirá ahora también una oración de los fieles por las víctimas de abusos sexuales, y se conmemorará especialmente a santos relacionados con víctimas de abusos, como Santa Josefina Bakhita.

El grupo dijo que tuvo conocimiento de las acusaciones contra Rupnik en diciembre de 2022, y señaló que el artista, aunque bajo investigado, sigue siendo un sacerdote con buena reputación en la diócesis de Koper, Eslovenia.

“Esta decisión se basa en un propósito fundacional de los Caballeros de Colón, que es proteger a las familias, especialmente a las mujeres y los niños, y a aquellos que son vulnerables y no tienen voz”, dijo Kelly en la declaración del 11 de julio.

La capilla "Redemptor Hominis" del Santuario Nacional de San Juan Pablo II en Washington D.C., está decorada con mosaicos del P. Marko Rupnik. Crédito: Lawrence OP|Flickr|CC BY-NC-ND 2.0

El Santuario Nacional de San Juan Pablo II es una iniciativa pastoral de los Caballeros de Colón, establecida en 2011 y reconocida en 2014 como santuario nacional por los obispos católicos de Estados Unidos.

Los mosaicos de Rupnik se instalaron en el santuario en 2015, mientras que la Capilla de la Sagrada Familia, en la sede de los Caballeros, cuenta con el arte de Rupnik desde 2005.

Destacando la misión de evangelización del Santuario de Juan Pablo II, el caballero supremo dijo: "el arte que patrocinamos debe servir, por lo tanto, como un peldaño -no un obstáculo- hacia la fe en Jesucristo y su Iglesia."

Rupnik no ha hecho declaraciones desde que salieron a la luz las acusaciones.

Un ojo en Lourdes

La decisión de los Caballeros de ocultar los mosaicos se produce apenas una semana después de que el obispo de Lourdes (Francia) declarara que, a pesar de su opinión personal de que las obras de arte de Rupnik en el célebre santuario mariano deberían ser retiradas, ha decidido esperar para tomar una decisión definitiva debido a la "fuerte oposición de algunos".

Tras formar una comisión especial en mayo de 2023, el Obispo de Tarbes, Mons. Jean-Marc Micas, anunció el 2 de julio que se necesitaba más tiempo "para discernir lo que se debe hacer" con los mosaicos de Rupnik en el lugar de las apariciones marianas, porque su convicción de que debían ser derribados "no sería suficientemente comprendida" y "añadiría aún más división y violencia”.

Como "primer paso", el obispo francés señaló que había decidido que los mosaicos ya no se iluminen por las noches durante las procesiones nocturnas del rosario con velas que se realizan en el santuario.

En su entrevista con EWTN News, Kelly dijo que la intención del obispo de Lourdes de tomar una decisión esta primavera alentó a los Caballeros a actuar en este momento.

En su declaración del 11 de julio, Kelly agradeció al obispo de Lourdes su "meditada decisión" y destacó que "nos ha informado y confirmado en nuestra propia toma de decisiones. Los santuarios son lugares de curación, oración y reconciliación. No deben causar más sufrimiento a las víctimas".

Destacando la importancia del discernimiento basado en la misión y el contexto, el caballero supremo dijo: "Cada situación es diferente. En Estados Unidos, los católicos siguen sufriendo de manera singular por las revelaciones de abusos sexuales y, a veces, por la respuesta de la Iglesia. Tenemos claro que, como santuario nacional, nuestra decisión debe respetar la especial necesidad de curación de este país".

Los Caballeros de Colón fueron fundados en New Haven, Connecticut, en 1882 por el Beato Michael McGivney, párroco. Dedicados a la promoción de los principios clave del grupo -caridad, unidad, fraternidad y patriotismo-, sus miembros aportaron, en 2022, 50 millones de horas de servicio y casi 185 millones de dólares a causas benéficas en sus comunidades.

