El Cardenal Seán O’Malley, presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores (PCPM) y miembro del C9 que asesora al Papa Francisco, pidió prudencia con las obras de arte de Marko Rupnik, mientras que 5 presuntas víctimas pidieron el retiro de las obras de arte del sacerdote expulsado de los jesuitas y que afronta una investigación en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF).

Los mosaicos de Rupnik están en distintos lugares del mundo el Vaticano, el Santuario de Lourdes (Francia); el monasterio de Santo Domingo de la Calzada o en la catedral de La Almudena de Madrid (España), el Santuario de Aparecida (Brasil), entre otros.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El también Arzobispo de Boston (Estados Unidos) escribió una carta a los dicasterios de la Curia del Vaticano en la que anima a la “prudencia pastoral para evitar que se muestren las obras de arte en una forma en la que se pueda dejar implícita la exoneración o la defensa sutil” de sacerdotes acusados de abusos “o expresar indiferencia al dolor y sufrimiento de muchas víctimas de abuso”.

“Tenemos que evitar enviar el mensaje de que la Santa Sede es ajena a la angustia psicológica que muchos están sufriendo”, resaltó el cardenal, en una carta enviada a nombre de la comisión el 26 de junio.

En la nota sobre la misiva, publicada este viernes 28, un día antes del cumpleaños 80 del Cardenal O’Malley —con lo que dejará de ser un cardenal elector en un futuro cónclave para elegir al siguiente Papa— se indica que “en meses recientes, víctimas y sobrevivientes del abuso de poder, abuso espiritual y abuso sexual se han dirigido a la PCPM para expresar su creciente frustración y preocupación por el continuo uso de las obras de arte del Padre Marko Rupnik por varias oficinas del Vaticano, incluido el Dicasterio para las Comunicaciones”.

“El Papa Francisco nos ha urgido a ser sensibles y a caminar en solidaridad con aquellos heridos por todas las formas de abuso. Les pido tener esto en cuenta cuando elijan imágenes”, exhortó el Cardenal O’Malley en su carta.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Las obras de arte de Rupnik y el prefecto del Dicasterio para las Comunicaciones

La carta del Cardenal O’Malley aparece una semana después de que el Prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Paolo Ruffini, defendiera el uso del arte del sacerdote acusado de abusos.

Lo hizo durante una conferencia en Atlanta (Estados Unidos) que reunió a expertos en comunicación católica el pasado 21 de junio.

Ruffini señaló que aún no hay un veredicto oficial y que “anticipar una decisión es algo que, en nuestra opinión, no es bueno”. Además, explicó que han utilizado las imágenes con las que ya contaban en el pasado, sin añadir ninguna nueva. “Retirar, borrar, destruir el arte no ha sido nunca una buena elección”, aseveró.

Para Ruffini, retirar el arte del padre Rupnik “no es una respuesta cristiana”, ya que como cristianos, “se nos pide que no juzguemos”.

En respuesta a la periodista Colleen Dulle, de la revista jesuita America Magazine, Ruffini también explicó que la curia de los jesuitas en Roma no ha retirado el arte de Rupnik de su capilla.

El pedido de 5 víctimas para retirar las obras de Rupnik

“Le escribo porque en su diócesis hay mosaicos creados por Rupnik que despiertan no sólo en mis clientes, sino también en muchos fieles, sentimientos que no corresponden a un lugar religioso”, escribió en una carta a los obispos, la abogada de las víctimas, Laura Sgrò.

Los mosaicos de Rupnik “se encuentran en los lugares donde cada creyente se reúne en oración para tener contacto con el Padre” y “causan malestar en el corazón de los fieles", añade la abogada, según refiere el diario español El Mundo.

“Estas obras no pueden permanecer en el lugar donde fueron colocadas, tanto por respeto a las víctimas como por el carácter mismo del lugar de oración”, subrayan las víctimas.

¿Quién es Marko Rupnik?

El P. Marko Rupnik, sacerdote y artista, es acusado de haber cometido graves abusos contra mujeres durante unos 30 años en la Comunidad Loyola que cofundó en la década de 1990 en Eslovenia, su país natal.

En un comunicado difundido el 27 de octubre de 2023, se informó que el Papa Francisco decidió levantar la prescripción del caso para iniciar un proceso.

El Superior General de la Compañía de Jesús, P. Arturo Sosa, confirmó que Rupnik había sido excomulgado en mayo de 2020 por haber confesado a una de sus víctimas, una pena que se levantó ese mismo mes.

Tras ser expulsado de los Jesuitas en junio de 2023, Rupnik fue aceptado en octubre del mismo año por una diócesis en Eslovenia para seguir ejerciendo su ministerio sacerdotal y actualmente está en Roma a la espera de un veredicto.

Rupnik sigue apareciendo como jesuita y consultor del Vaticano en el Anuario Pontificio de 2024. El dato aparece en la página 1346, donde se publica la relación de los consultores del Dicasterio para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos.