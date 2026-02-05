Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, está llevando a cabo recorridos por la isla, durante los cuales ha tenido encuentros con obispos, opositores y pobladores.

El diplomático estadounidense ha estado dando cuenta de las visitas y reuniones desde la cuenta de X de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.

El primer encuentro difundido fue el que mantuvo con el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Mons. Arturo González Amador; y el Arzobispo de La Habana, Cardenal Juan de la Caridad García.

El diplomático informó el 30 de enero que la reunión fue para “repasar cómo va la distribución de ayuda humanitaria que el gobierno EE.UU. está mandando a través de Cáritas Cuba para los damnificados del huracán Melissa en el Oriente”.

El 1 de febrero subió en X un video en el que se le ve con el sacerdote José Conrado, en el municipio de Trinidad, quien es conocido por denunciar desde hace años las situaciones de injusticia en Cuba. Mike Hammer indicó que, luego de la reunión, un grupo de comunistas comenzaron a atacarlo verbalmente.

Esta denuncia fue respondida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que exigió al “régimen ilegítimo cubano” cesar “inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del encargado de Negocios Hammer y los miembros” del equipo de la embajada.

“Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano, a pesar de las tácticas fallidas de intimidación del régimen”, expresó la oficina gubernamental.

La embajada estadounidense señaló en X que Hammer se reúne con “cubanos de a pie” que “nos habían contactado mandando correos”. “Si quieren que les visitemos, mándenos su número de teléfono y nos pondremos en contacto cuando estemos en su provincia”, señala la sede diplomática en La Habana.

El representante también visitó las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. En esta última se reunió con el Arzobispo Wilfredo Pino. Aunque no informó el contenido del diálogo, Hammer señaló el 2 de febrero que, “como los EE.UU., la iglesia tiene un rol importante en apoyar a los cubanos de a pie”.

El 4 de febrero informó de su reunión con el Obispo de Holguín, Mons. Emilio Aranguren, a quien le obsequió una “réplica de nuestra ‘liberty bell’” con ocasión de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

En sus recorridos, el diplomático también ha visitado las viviendas de varios ciudadanos, entre ellos al opositor Iván Hernández Carrillo y a la familia de Félix y Sayli Navarro, quienes fueron encerrados en prisión a causa de las protestas masivas de julio de 2021. “Seguimos insistiendo que se liberen ellos y todos los presos políticos”, señaló la Embajada de Estados Unidos.