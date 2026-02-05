El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó este 5 de febrero que el régimen comunista está dispuesto a dialogar con los Estados Unidos, sin presiones y “en una condición de iguales”.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar”, afirmó Díaz-Canel durante una extensa conferencia de prensa llevada a cabo hoy.

La rueda de prensa tuvo lugar a dos semanas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara aranceles extraordinarios para los países que enviaran petróleo a Cuba, lo cual está agravando la situación de la isla por la escasez de combustible.

El 31 de enero, los obispos cubanos publicaron un mensaje para reiterar que el país necesita cambios estructurales urgentes para evitar que la crisis se siga profundizando. “El riesgo de un caos social y de violencia entre los hijos de un mismo pueblo es real”, expresaron.

Díaz-Canel dijo que el diálogo se tendría que dar “sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamientos, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos”.

Tras asegurar que los cubanos “no odiamos al pueblo norteamericano”, dijo que de un diálogo “como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada, que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de la región”. “Esa es nuestra posición, es una posición también de continuidad y yo creo que es posible”, afirmó.

Miguel Díaz-Canel, de 65 años, es presidente de Cuba desde octubre de 2019. Sucedió en el cargo a Raúl Castro, hermano del fallecido Fidel Castro y quien tomó el poder de la isla en enero de 1959.

Ayer miércoles, en una entrevista con NBC News, Donald Trump afirmó que “estamos hablando con Cuba” y recordó a los miles de cubanos que emigraron forzosamente a Estados Unidos a causa del comunismo.

Sin embargo, ayer miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo a CNN que no se discutiría un cambio en el sistema de gobierno. “No estamos listos para discutir nuestro sistema constitucional, así como suponemos que Estados Unidos no está listo para discutir su sistema constitucional, su sistema político ni su realidad económica”, afirmó.

Si bien la escasez de combustible —agudizada con la cancelación de los envíos de petróleo venezolano— está afectando la economía cubana, la crisis en la isla lleva varios años, con continuos apagones por la falta de energía eléctrica, la cantidad insuficiente de medicinas y alimentos, y la frecuente represión a quienes opinan distinto y piden elecciones libres y el fin del régimen comunista.