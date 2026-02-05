El Papa León XIV recibió este jueves en audiencia al Comité Organizador de la iniciativa “From crisis to care: Catholic Action for children”, reunidos para desarrollar iniciativas propuestas en la Cumbre Internacional sobre los Derechos de los Niños, celebrada el año pasado gracias al impulso del Papa Francisco.

Tras agradecerles por su trabajo y compromiso, el Santo Padre calificó de verdadera tragedia la situación que atraviesan muchos niños y jóvenes, “aquellos a quienes Jesús quería que se acercaran a Él”, a menudo privados de cuidado y de acceso a las necesidades básicas.

Además, el Papa León XIV puntualizó que estos niños con frecuencia “tienen pocas oportunidades de alcanzar el potencial que Dios les ha dado”. Ante esta situación, expresó su profunda preocupación por “la falta de avances en la protección de los niños frente al peligro”.

En concreto, alertó sobre la pobreza extrema, los abusos que muchos sufren, aquellos obligados a desplazarse o quienes carecen de una educación adecuada y están aislados o separados de sus familias.

En este escenario, el Pontífice recordó la contundente afirmación del Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris laetitia, en la que defendió “el derecho del niño a recibir amor de una madre y de un padre; ambos son necesarios para el desarrollo integral y armonioso de un niño”.

“Afirmemos y defendamos siempre la visión profunda de la vida como un don que debe ser custodiado, y de la familia como su responsable guardiana”, dijo el Papa al recordar su discurso a los Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede.

Al dirigirse a los miembros de esta iniciativa, el Santo Padre les agradeció por hablar “en nombre de quienes no tienen voz”, una tarea, aseguró, “verdaderamente noble”.

Por ello, en los momentos que sientan desánimo y cansancio, el Papa León XIV les animó a continuar: “Que el bien que saben que están haciendo los impulse a seguir adelante”.

Más tarde, destacó la importancia de satisfacer las necesidades transversales de los niños, que a menudo pasan desapercibidas “cuando la atención se concentra solo en un ámbito de necesidad”.

En este sentido, subrayó que estas necesidades se deben abordar “en conformidad con sus carismas específicos y especializaciones dentro de las estructuras de sus Iglesias locales, congregaciones religiosas y organizaciones de inspiración católica”.

Asimismo, les pidió “encontrar modos de trabajar juntos en mayor armonía para que los niños reciban un cuidado bien equilibrado, teniendo en cuenta su bienestar físico, psicológico y espiritual”.

Al término de su discurso, exhortó a desarrollar “planes de acción para atender las necesidades transversales de los niños”. Por último, recordó la necesidad de escuchar a los niños, algo en lo que el Papa Francisco fue “un maestro ejemplar”.