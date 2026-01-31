El Papa León XIV invita a los católicos de todo el mundo a rezar durante el mes de febrero por los niños que padecen enfermedades incurables y por sus familias para que nunca pierdan la esperanza.

Según informó la Red Mundial de Oración del Papa, la intención de oración para este mes es: “Por los niños con enfermedades incurables. Oremos para que los niños que padecen enfermedades incurables y sus familias reciban la atención médica y el apoyo necesario, sin perder nunca la fuerza y la esperanza”.

Según se informa en la página web, todos los meses, el Papa confía a su Red de Oración intenciones de oración que reflejan su profunda preocupación por la humanidad y la misión de la Iglesia.

La intención de oración mensual del Papa sirve como llamada para transformar nuestras oraciones en "acciones concretas" y como transformación del corazón pues actúa como una brújula para una misión de compasión por el mundo.

Propone un camino para movilizarnos cada mes, a través de la oración y el servicio, para construir un mundo más humano y solidario y cultivar una actitud personal y comunitaria que transforme nuestro entorno.

Esta intención forma parte de una nueva campaña de oración impulsada por el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, a través de la cual el Papa invita a los fieles a unirse en oración por los grandes desafíos del mundo contemporáneo.

La iniciativa, titulada ‘Reza con el Papa’, se inscribe en el marco de la Red Mundial de Oración, que durante el pontificado del Papa Francisco puso en marcha el proyecto conocido como ‘El Vídeo del Papa’, mediante el cual, cada mes, se proponía una intención concreta para la oración de los fieles.