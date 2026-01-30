El Papa León XIV recibió este viernes a la Red Mundial de Oración del Papa, una obra pontificia que tiene como misión movilizar a los católicos por la oración ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia.

En su discurso, el Santo Padre recordó que cada mes proponen intenciones “que tocan los desafíos que enfrenta la humanidad, así como la vida y misión de la Iglesia”.

En este contexto, les agradeció por difundir estas intenciones a decenas de millones de personas de esta red mundial “que cada día presentan estas necesidades ante Dios”.

Para el Santo Padre, “la oración no es externa a la labor evangélica del Cuerpo de Cristo, sino una parte integral de ella”.

“La espiritualidad de su apostolado de la oración —continuó— está enraizada en el Corazón de Jesús, lo que les permite conocer a nuestro Señor de manera más íntima y ser más compasivos y empáticos al ofrecer apoyo orante a quienes lo necesitan”.

El Papa expresó su deseo de que, a través de su apostolado, “continúen ayudando a los bautizados a comprender que son amigos y apóstoles de Cristo”.

“Es especialmente importante invitar a los jóvenes a participar para que puedan formar la próxima generación de intercesores por las necesidades del mundo entero”, subrayó.

Por último, destacó que su Movimiento Eucarístico Juvenil puede ser un camino particularmente fecundo “para ayudarlos a crecer en una intimidad más profunda con nuestro Señor”.

“Queridos hermanos y hermanas, les agradezco cordialmente sus esfuerzos por promover la oración en todo el mundo por las intenciones del Papa, y los animo a continuar por este camino con un espíritu gozoso”, concluyó.