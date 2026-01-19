Más de 6.000 personas se reunieron el sábado 17 de enero en el madrileño Palacio Vistalegre Arena para participar en “El Despertar”, concebido como el “mayor evento de búsqueda de propósito de toda una generación”.

Aunque el evento se presentó como aconfesional, la dimensión trascendente y las referencias a la fe en Dios estuvieron presentes en la mayoría de las intervenciones, orientadas a interpelar a los jóvenes y a sacarlos de un creciente estado de apatía y letargo en una sociedad marcada por la digitalización.

El macroevento estuvo organizado por Its time to think, una organización sin ánimo de lucro formada por un equipo de más de 200 voluntarios que trabajan con el objetivo de “promover el pensamiento libre en todo el mundo”.

Voluntarios e impulsores de "It's Time to Think" con algunos de los ponentes del evento "El Despertar". Crédito: It's Time to Think

Reflexión sobre los grandes interrogantes de nuestra época

Dos amigos españoles impulsaron hace cuatro años este movimiento contracultural y comenzaron a organizar los Thinkglaos; encuentros en los que profesionales del ámbito de la política, filosofía, educación, etc, dialogan con jóvenes para “despertar” en ellos la búsqueda de un propósito y sentido en sus vidas.

Lo que comenzó como pequeños encuentros en Madrid se celebra actualmente en cerca de 30 ciudades de España y ha cruzado el Atlántico, llegando a diversos países de América del Sur.

Entre los ponentes destacados se encontraban el fraile Jacques Philippe, el influencer converso al catolicismo René ZZ, el filósofo francés Fabrice Hadjadj, el periodista Juan Soto Ivars, el escritor Jano García y la escritora Ana Iris Simón, entre otros.

Ante el recinto abarrotado, que antaño fue una plaza de toros, los ponentes fueron subiendo al escenario en cinco bloques diferentes para dar forma a un espacio pensado para “romper la polarización” y reflexionar sobre “los grandes interrogantes de nuestra época” durante más de cuatro horas.

Ambiente festivo en "El despertar". Crédito: It's Time to Think

La importancia del silencio

El primer turno fue el de Jaques Philippe, sacerdote francés autor de numerosos libros sobre la espiritualidad y búsqueda de Dios, quien reflexionó sobre el valor del silencio en la sociedad del ruido.

El sacerdote invitó a los jóvenes a huir del ruido y buscar sin miedo el silencio, el lugar “de las revelaciones” que abre la puerta a un mundo interior donde se encuentran la mayoría de las respuestas.

El sacerdote Jacques Philippe reflexiona sobre la importancia del silencio ante 6.000 jóvenes. Crédito: It's Time to Think

Solamente en este silencio —explicó Philippe—, se puede elaborar una reflexión de pensamiento que huya de la inmediatez. También afirmó que la fuente para hallar el silencio interior es la paz, y esto requiere “encontrarnos con un amor más grande que nosotros, un amor infinito, y un amor en el que podemos abandonarnos con confianza, entregarnos con confianza”.

Más tarde, los periodistas españoles Juan Soto Ivars, Jano García y Ana Iris Simón reflexionaron sobre la fragmentación en la sociedad. Los ponentes recordaron la importancia de los vínculos familiares e invitaron a los jóvenes a “valorar lo que nos ha sido dado en lugar de lo que hemos elegido”.

Nada salvo Dios colma el vacío interior

El filósofo Fabrice Hadjadj, el economista Antonini de Jiménez y el escritor Juan Manuel de Prada reflexionaron sobre el valor del trabajo y la falta de oportunidades. Hadjadj señaló que los trabajadores son “como caballeros” que luchan por su hogar, donde les espera una familia.

El filósofo Fabrice Hadjadj, el economista Antonini de Jiménez y el escritor Juan Manuel de Prada reflexionaron sobre el valor del trabajo. Crédito: It's Time to think

Por último, la evangélica Sarab Rey, Pedro Herrero y René ZZ abordaron “el Despertar del Sentido”. René ZZ compartió con el público su historia de conversión personal y, con un discurso “improvisado”, abandonado —según explicó— en manos de Dios y el Espíritu Santo, aseguró ante miles de jóvenes que nada, salvo Dios, colma el vacío interior y concede la verdadera felicidad.

René ZZ compartió su historia personal de conversión al catolicismo. Crédito: It's Time to Think