Construir una Iglesia joven y comprometida con transformar Colombia desde la fe, ha sido el llamado que recibieron los 1.500 participantes del Congreso Nacional de Jóvenes Carismáticos (CONALJO 2026) que se llevó a cabo en la Arquidiócesis de Cali.

Se trató de un evento que reunió a representantes “de las seis zonas del territorio nacional en torno a la oración, la música, la predicación y el encuentro personal con Dios”, informaron los organizadores.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El CONALJO 2026 se desarrolló del 9 al 12 de enero en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y fue organizado por la Renovación Carismática Católica de Colombia.

Durante el CONALJO 2026 los jóvenes tuvieron la oportunidad de adorar el Santísimo Sacramento. Crédito: Servicio Nacional de Comunicaciones - RCC de Colombia

“La temática central del congreso fue la sanación interior. A través de intensos momentos de oración ante Jesús Sacramentado, los jóvenes vivieron espacios profundos de reconciliación y restauración espiritual, clamando por la sanación de los corazones heridos y renovando su compromiso con la fe”, afirmaron en una nota compartida con ACI Prensa.

El congreso contó con la presencia del Arzobispo de Cali, Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez, “quien hizo un fuerte llamado pastoral a los jóvenes a caminar juntos en santidad, recordando que la vida cristiana es un proceso comunitario sostenido en la oración, el servicio y la fidelidad al Evangelio. Su mensaje animó a construir una Iglesia joven, viva y comprometida con la transformación social desde la fe”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

También estuvo presente el presidente de la Comisión Episcopal de Jóvenes, Mons. Orlando Olave, “quien invitó a los participantes a reconocerse imperfectos, pero profundamente amados por Dios y llamados a caminar permanentemente en su gracia, confiando en la misericordia divina como fuente de esperanza y renovación”.

Una imagen de la Virgen María acompañó a los 1.500 participantes del CONALJO 2026 en Cali. Crédito: Servicio Nacional de Comunicaciones - RCC de Colombia

En el CONALJO también se contó con la “participación de los cantantes católicos Jesse Demara y Tavo Godoy, quienes acompañaron con su ministerio momentos significativos de alabanza y encuentro espiritual”.

La Renovación Carismática Católica de Colombia anunció que la próxima sede del CONALJO será la Diócesis de Soacha, “donde la zona centro volverá a ser anfitriona de este magno evento”.