¿Qué necesidad tenía de bautizarse Cristo si, siendo Dios, no tenía ninguna mancha de pecado?, es la pregunta que respondió el Arzobispo de Cali, Mons. Luis Fernando Rodríguez, en la Misa que celebró el 11 de enero con ocasión de la Fiesta del Bautismo del Señor.

Desde la capilla de la curia arquidiocesana, el prelado colombiano recordó que, en el Evangelio de Mateo, Juan se niega a bautizar a Jesús en el río Jordán. “Soy yo el que debo ser bautizado por ti”, le dice el bautista. Sin embargo, explicó Mons. Rodríguez, “el Señor le dirá: ‘No, cumplamos la norma. Cumplamos lo que en justicia se debe realizar’”.

Con esta respuesta Cristo expresa “que Él comparte nuestra condición humana, pero que le va a dar a esa ley un nuevo significado”, una “nueva impronta”, como enseñará, por ejemplo, en el capítulo quinto del Evangelio de Mateo cuando se refiere a la ley del talión: “Ustedes han oído ojo por ojo diente por diente, ahora yo les digo amen al enemigo, perdonen al que los ofende, etc.”.

“Por eso se hace bautizar, no porque Él lo necesitara, sino porque quiere darle al bautismo de Juan esa nueva, repito, impronta, fuerza, ese nuevo dinamismo en el Espíritu Santo y fuego. De tal manera que Jesús se bautiza y con su bautismo quedan consagradas las aguas con las cuales nosotros, hoy, hemos sido bautizados. Entonces, es muy bello el significado”, explicó.

El arzobispo indicó que con su bautismo Cristo también quiere “dar a conocer su origen divino, su naturaleza sagrada”. Recordó que en el Jordán “Jesús nos regala uno de los grandes mensajes de teofanía más bello, cuando desde el cielo se escucha la voz: ‘Este es mi hijo amado, escuchen’”.

Mons. Rodríguez recordó que en la sinagoga Jesús afirmará que la profecía de Isaías se está cumpliendo en Él, porque “el espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado”. “¿Para qué? —preguntó el arzobispo—, para realizar toda esta obra de salvación”, que es abrir los ojos a los ciegos, sacar a los cautivos de la cárcel y “de la prisión a los que habitan en tinieblas”.

En ese sentido, señaló que “cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Señor, cuando participamos de su naturaleza divina —porque nos hace hijos de Dios por el bautismo— tenemos que esforzarnos todos por tener los mismos sentimientos de Jesús y ser capaces de mirar con sus propios ojos y de amar con su propio corazón”, haciendo el bien al prójimo.

Por ello, Mons. Rodríguez alentó a los fieles a ser coherentes con el bautismo recibido. Jesús “pasó haciendo el bien y lo hace porque también Dios estaba con Él. Yo quiero decirles: Dios está también con nosotros, está en nosotros, camina con nosotros porque hemos sido consagrados a Él por el bautismo”, afirmó.