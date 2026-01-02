Eduardo Berdejo

Por Eduardo Berdejo

La Iglesia Católica en Colombia ha expresado su deseo para que en el 2026, que recién comienza, el país encuentre “los caminos que conducen al perdón, la reconciliación y la paz”.

El deseo fue manifestado por el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Mons. Francisco Javier Múnera Correa, en un mensaje en el que agradeció a Dios por el año que culminó y por el que se ha iniciado.

“En estos días hemos vivido la abundancia de la luz de Jesucristo que ha venido al mundo a disipar todas las tinieblas y a confirmarnos que el plan de Dios sigue vigente”, señaló el también Arzobispo de Cartagena.

El prelado recordó que el Señor quiere que todos los hombres alcancen “la salvación y el conocimiento pleno de la verdad”. “Lo que Dios quiere para nosotros lo llamamos sus sueños, que deben ser también los nuestros, anhelos y propósitos que ponemos en sus manos y así los expresamos. Que Colombia encuentre en este año los caminos que conducen al perdón, la reconciliación y la paz”, expresó.

El país sudamericano ha padecido en 2025 decenas de atentados cometidos por los grupos armados, además de secuestros y enfrentamientos que obligaron a confinarse en sus casas a más de cien mil personas y a desplazarse a otras decenas de miles en zonas como el Catatumbo.

Además, el plan de paz total anunciado, por el presidente Gustavo Petro al inicio de su mandato, no ha llegado a concretarse.

En su mensaje, el Episcopado colombiano llamó a “valorar la fraternidad y la amistad social” para dejar de lado “la violencia como camino para superar los conflictos”. Asimismo, pidió que la vida y la dignidad sean defendidas y protegidas, particularmente de los pobres y los más vulnerables.

También animó a los colombianos a construir “un proyecto común de nación” que acoja “la pluralidad y la diversidad y así cerremos las brechas que nos separan”. “Que todas las instituciones trabajemos por consolidar y fortalecer la democracia”, añadió.

Asimismo, llamó a que “las semillas de fe y del sentimiento religioso, sembradas desde hace siglos en nuestra nación, generen mejores ciudadanos y gobernantes con responsabilidad ética y moral por el bien común del país”.

En ese sentido, destacó que “la coherencia de vida trae el fortalecimiento de los valores y el sentido de responsabilidad, superando el individualismo y la corrupción que sólo genera injusticia, guerra y pobreza”.

El mensaje también llamó a “profundizar el diálogo intergeneracional” para que los mayores transmitan su experiencia a los más jóvenes y que estos puedan hacer realidad sus sueños, “sin menores reclutados para la guerra” y “sin explotación de ningún tipo”.

Asimismo, el Episcopado reafirmó su invitación a cuidar la creación “para que las nuevas generaciones la encuentren cada día más bella y habitable”, así como su compromiso de “seguir caminando en esperanza por una Iglesia sinodal, misionera y misericordiosa en Colombia”.

