El Senado de Colombia aprobó el 15 de diciembre la ley que reconoce el valor histórico, religioso y cultural de la iglesia del Voto Nacional, símbolo de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús.

Se trata del Proyecto de Ley 131 de 2025 que fue presentado por el senador Mauricio Giraldo.

Su aprobación “es un acto de gratitud y de memoria espiritual. Colombia no puede renunciar a sus raíces ni a los símbolos que han sostenido a la Nación. Legislar también es cuidar el alma de un país”, afirmó el senador.

En un video publicado en sus redes sociales, el senador Giraldo también recordó que la iglesia del Voto Nacional “fue el emblema nacional de la reconciliación” de Colombia tras la Guerra de los Mil Días que enfrentó a liberales y conservadores entre 1899 y 1902. El conflicto dejó más de 100.000 muertos.

“Así que este proyecto de ley es un reconocimiento a la reconciliación, pero sobre todo a la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Estamos felices, ya fue aprobado en sus cuatro debates, ya sólo falta la sanción presidencial. Es un hecho, tenemos ley, porque seguimos protegiendo el corazón de Colombia”, expresó.

Defendemos la Fe, la historia y la Patria desde el Congreso 🙏🏻



Hoy el Senado de la República aprobó en último debate nuestro proyecto de Ley del Voto Nacional ⛪



Esta es una ley única, de profundo valor histórico y espiritual, con la que exaltamos la Basílica del Voto Nacional,… pic.twitter.com/vxoogZsncP — Mauricio Giraldo (@mgiraldosenador) December 16, 2025

Actualmente, la iglesia del Voto Nacional tiene daños en su estructura que han obligado a colocar mallas protectoras, por ello, con la aprobación del proyecto se espera que el Estado asuma la restauración del templo.

Historia de la iglesia del Voto Nacional

La idea de edificar la iglesia fue del entonces Arzobispo de Bogotá, Mons. Bernardo Herrera Restrepo, quien pidió al presidente José Manuel Marroquín Ricaurte construir un templo en honor al Sagrado Corazón de Jesús.

El decreto 820 del 18 de mayo de 1902 estableció que el Estado ayudaría en la edificación y destacó que era deber de la nación hacer lo posible por lograr la reconciliación entre los colombianos.

Una malla negra ha sido colocada por debajo del techo para evitar accidentes. Crédito: Eduardo Berdejo.

El 11 de junio de 1902 Colombia fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y se colocó la primera piedra del templo. Cinco meses después, culminó la guerra civil con los tratados de Neerlandia y Wisconsin.

La construcción culminó en 1918, en 1964 fue elevada a Basílica Menor por San Pablo VI y en 1975 fue declarado monumento nacional.