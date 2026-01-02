El sacerdote colombiano Rodrigo Grajales Gaviria fue apuñalado en Módena, en el norte de Italia, un ataque que no habría tenido por objetivo robarle, sino atentar contra su vida.

El hecho ocurrió en la mañana del 30 de diciembre en el centro histórico de Módena. El P. Grajales Gaviria, de 45 años, es capellán de la comunidad latinoamericana y colaborador en la iglesia San Giovanni Evangelista, con el párroco Graziano Gavioli.

De acuerdo con las informaciones, el atacante apuñaló el lado izquierdo del cuello del presbítero para luego huir por las calles. El P. Grajales Gaviria fue auxiliado y llevado al hospital de Baggiovara, donde fue sometido a una cirugía de emergencia.

La agencia italiana ANSA indicó que el apuñalamiento “no fue un intento de robo, sino un ataque deliberado con el objetivo de matarlo, según declaró el miércoles la policía de la ciudad de Emilia-Romaña”.

Asimismo, se informó que ayer 1 de enero fue detenido un hombre de 29 años, como sospechoso de atacar al sacerdote colombiano.

Por su parte, la Arquidiócesis de Módena-Nonantola transmitió su cercanía al P. Rodrigo Grajales Gaviria, agradeció los mensajes de solidaridad y aseguró que el sacerdote colombiano está fuera de peligro.

En su comunicado, la arquidiócesis también transmitió las palabras del párroco Gavioli, quien dijo que, “gracias a Dios, aunque la herida en el cuello era extensa, no era lo suficientemente profunda como para poner en peligro su vida”.

“Parece que no se trató de un robo, sino de una verdadera agresión. Confiamos en que la investigación nos ayude a identificar al autor de este crimen y el motivo”, expresó el P. Gavioli.