Con motivo de la conmemoración de los 100 años del inicio de la Guerra Cristera, también conocida como Cristiada, más de 45.000 jóvenes de todo México participarán el 31 de enero en la Marcha Nacional Juvenil al Monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, en el estado de Guanajuato.

Los organizadores informaron en una conferencia de prensa este 12 de enero que las actividades comenzarán la noche del viernes 30 de enero, a las 22:00 horas, con el Cubifest, un encuentro juvenil que tendrá lugar en la comunidad de Aguas Buenas, en las faldas del cerro, y se prolongará durante toda la noche. El evento contará con la participación de bandas nacionales, además de espacios de convivencia y animación para los asistentes.

Al amanecer del sábado se llevará a cabo una Hora Santa y, posteriormente, se dará el banderazo oficial que marcará el inicio del ascenso hacia el Monumento a Cristo Rey.

La jornada culminará con la celebración de la Santa Misa en la cima del Cubilete, presidida por el Nuncio Apostólico en México, Mons. Joseph Spiretti, y concelebrada por el Arzobispo de León, Mons. Jaime Calderón Calderón, junto a otros obispos y sacerdotes.

La edición 2026 de esta peregrinación juvenil se inscribe en el centenario del inicio de la Guerra Cristera, uno de los episodios más significativos de la historia religiosa y social de México.

El conflicto se originó tras la entrada en vigor, el 31 de julio de 1926, de la llamada “Ley Calles”, que endureció las restricciones contra la Iglesia y llevó a la suspensión del culto público por decisión del episcopado mexicano.

Estas disposiciones derivaron en un levantamiento armado espontáneo de católicos en distintas regiones del país. El conflicto concluyó formalmente el 21 de junio de 1929, aunque la persecución y los asesinatos de cristeros se prolongaron durante varios años más.

La “persecución” de la actualidad

Durante la conferencia de prensa, líderes de la agrupación Testimonio y Esperanza, encargada de la organización anual de la marcha, señalaron que uno de los propósitos de esta edición es denunciar lo que calificaron como una “censura sutil pero creciente” contra las expresiones católicas en el contexto actual.

Mencionaron ataques a templos, el aumento de asesinatos de sacerdotes en los últimos años así como “intentos de reformas que buscan limitar la vida religiosa”, como señales de la censura.

“Levantamos la voz ante una realidad que hiere profundamente el alma de México. Vivimos tiempos en los que se intenta silenciar la fe, acallar a los pastores y relegar a Cristo al ámbito privado, como si la fe fuera un estorbo en la vida pública”, expresaron.

Añadieron que se trata de una forma de persecución en la que, aunque las autoridades “no llevan un informe ni fusil, hieren con el mismo desprecio de antaño”. “México no vive una auténtica laicidad, vive un clima que pretende arrancar de raíz la presencia del cristianismo en la vida social, cultural y política de nuestro país”, agregaron.

En este sentido, destacaron que la marcha no busca reavivar un conflicto armado, sino pedir respeto y libertad para anunciar a Cristo de manera pacífica, “con la cruz y el Rosario y la oración como instrumentos de paz”.

Una forma de “resistencia”

En declaraciones a ACI Prensa, Rubén Loya, integrante de Testimonio y Esperanza, señaló que más que conmemorar una guerra, la marcha busca recordar “el inicio de la resistencia cristera”.

Explicó que, si bien la guerra implica el enfrentamiento armado, “la resistencia va mucho más allá”, pues incluye el testimonio de miles de mártires que perdieron la vida por su fe, así como el de las familias que permanecieron en sus hogares “orando y rezando el Rosario para el fin de esta guerra”.

Asimismo, recordó a los sacerdotes que continuaron celebrando la Misa de manera clandestina durante la persecución, como expresión de fidelidad y esperanza.

Por ello, Loya indicó que la conmemoración de los 100 años de la Cristiada busca ser un llamado a la paz y a la unidad, “no como un hito de guerra, sino como un momento en el que como Iglesia nos volvemos a unir y encontrar el sentido de la trascendencia de lo que hacemos”.