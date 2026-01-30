En preparación para la Marcha Nacional Juvenil al monumento a Cristo Rey en Guanajuato (México), que se realizará el 31 de enero, el P. Roberto Funes Díaz, de la sociedad clerical Cruzados de Cristo Rey, dio cinco consejos espirituales para enriquecer la experiencia de los peregrinos.

Cada año, este evento congrega a miles de jóvenes que suben hacia el imponente monumento, erigido en la cima del cerro del Cubilete en homenaje a los mártires de la Guerra Cristera. Así, la peregrinación se convierte en un recordatorio vivo de la historia de fe y resistencia del pueblo mexicano durante la persecución religiosa que ocurrió entre 1926 y 1929.

Ante la proximidad de este evento, el P. Funes Díaz, quien ha acompañado a los jóvenes durante varios años, compartió con ACI Prensa reflexiones fundamentales para aquellos que emprenderán la peregrinación.

1. “Ver más allá de este mundo”: El P. Funes Díaz insta a los jóvenes a asumir una “actitud de peregrino”, pues este mundo “es un camino temporal por el que cruzamos”.

La clave, según el sacerdote, es tener los “ojos puestos en la meta” que es la Salvación, ya que “no estamos instalados permanentemente en este mundo”.

2. “Cristo se acerca constantemente a nosotros”. El sacerdote recuerda que, aunque “aparentemente tú eres quien camina hacia Él, Dios ya bajó hasta nuestra pequeñez para darnos su perdón, su gracia, su amor”.

Ser consciente de ello enriquece el encuentro personal con Cristo durante la peregrinación.

3. “Busca una meta”: En su tercer consejo, el P. Funes Díaz anima a establecer propósitos concretos para la peregrinación. Para el sacerdote, un buen objetivo sería buscar “la limpieza del corazón”.

Por ende, recomendó pedirle al Señor “la purificación de faltas, fallas y pecados, especialmente de los recurrentes”. En este sentido, invitó a los jóvenes a buscar la absolución de los pecados a través del sacramento de la confesión antes de salir, durante la peregrinación y al llegar al destino.

4. “Ofrece tu sacrificio por alguien más”: El P. Funes alienta a los peregrinos a subir con peticiones específicas por otras personas, “buscando que la gracia de la peregrinación alcance a aquellos a quienes más quieres”.

5.“Conocer más”: Finalmente, el sacerdote exhorta a los jóvenes a entablar conversaciones con otras personas durante la peregrinación, sobre todo, para conocer cómo ellas viven su fe.

“La experiencia que todos tienen de Jesucristo merece la pena ser oída. No subas solamente para hacerte de amigos, sino para conocer cómo otros han conocido a Jesús”, indicó.

Ha sido actualizado para su republicación. Publicado originalmente el 17 de enero de 2024.