Mientras el himno nacional sonaba el viernes en el National Mall durante la Marcha por la Vida 2026 en Washington D.C. (Estados Unidos), un coro del Friends of Club 21 (Amigos del Club 21) se presentó ante miles de manifestantes y ofreció un testimonio que trascendió la música. Integrado por personas con síndrome de Down, entre 13 y 42 años, la actuación del coro provocó vítores entre la multitud y marcó el tono de un día dedicado a la dignidad de toda vida humana.

El coro interpretó una pieza que había pasado semanas preparando, alzando la voz con confianza ante una multitud reunida para defender a los no nacidos. Para los intérpretes, el momento marcó tanto una celebración de su arduo trabajo como una gran oportunidad de ser vistos y escuchados.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Su actuación fue más que musical: fue un testimonio alegre de la vida, la capacidad y los dones únicos que cada individuo aporta al mundo.

El coro se presenta en la Marcha por la Vida de 2026. Crédito: EWTN.



"Es realmente emocionante", declaró uno de los artistas, Garrett Colmer, al National Catholic Register. "Nos encanta estar aquí", dijo y comentó que quería recorrer el Monumento a Washington y que esperaba con ansias cantar de nuevo con el coro el viernes por la noche en la Cena de Gala de la Rosa.

El coro Friends of Club 21, con sede en Colorado Springs, Colorado, y liderado por su director ejecutivo, Jared Anderson, se fundó en 2014 como una extensión del Club 21, una escuela sudafricana que ofrece educación, terapia y espacios creativos para niños con síndrome de Down.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El primer evento de la organización, en Colorado, fue una sencilla representación navideña diseñada para dar a conocer y apoyar a la escuela en el extranjero.

Garrett Colmer feliz de visitar Washington con sus amigos del coro para la Marcha por la Vida. Crédito: Gigi Duncan/National Catholic Register



Anderson recordó con claridad esa primera presentación. “Actuamos juntos y fue un momento muy significativo. Regresamos preguntándonos cómo podríamos contar esa historia con más detalle. Fue entonces cuando decidimos fundar Friends of Club 21, y eso fue hace 11 años”, relató Anderson al Register.

Después de esa actuación, más familias quisieron participar y los estudiantes querían más oportunidades para actuar y desarrollar sus talentos. “Al principio, solo las familias querían participar en el espectáculo navideño. Con el tiempo, fue creciendo”, añadió Anderson.

Un lugar para brillar

A medida que la organización se expandió, el coro se convirtió en una característica central de Friends of Club 21, ofreciendo a los estudiantes con síndrome de Down la oportunidad de ensayar, actuar y generar confianza durante todo el año.

El coro canta en el espectáculo navideño anual de los Amigos del Club 21. Crédito: Cortesía de los Amigos del Club 21



“Estas actuaciones fueron momentos memorables para los estudiantes”, dijo Anderson. “Muchos han estado al margen en la vida, pero este fue su momento de brillar”.

El desarrollo del coro también refleja la misión más amplia de Friends of Club 21. Además de la música, la organización lanzó una Academia de Artes para brindar a los estudiantes una formación creativa continua y un sentido de propósito arraigado en la comunidad.

“Empezamos a planificar el espectáculo [navideño] durante todo el año”, explicó Anderson. “Luego, lanzamos el coro y la Academia de Artes para brindarles a los estudiantes una plataforma para actuar. Se trataba de crear un ritmo —practicar, construir, actuar— que fortaleciera a esta comunidad”.

El coro de Amigos del Club 21 participa en el espectáculo navideño anual de la organización. Crédito: Cortesía de Amigos del Club 21



Más allá de los propios estudiantes, el coro ha tenido un impacto notable en el público. Anderson ha visto un cambio de actitud al experimentar la alegría y la confianza de los intérpretes, especialmente en el espectáculo navideño anual de la organización.

“En algunos de nuestros primeros conciertos, la gente no sabía cómo reaccionar. Sin embargo, con el paso de los años, vi cómo el público cambiaba”, dijo Anderson. “Se derrumbaron los muros. La gente se dio cuenta de que solo quería animar al coro. Se reconocieron sus dones, su alegría, su vida”.

Actuar en la Marcha por la Vida ofrece una oportunidad particularmente significativa de compartir ese testimonio.

Una estudiante disfruta de la Academia de Artes Amigos del Club 21 en Colorado Springs, Colorado. Crédito: Alexander Sato Andrews/Cortesía de Amigos del Club 21/ Samantha Knott



“Los estudiantes entendieron que estaban siendo observados”, dijo Anderson. “A muchos les cambió la vida”.

Construyendo comunidad y esperanza

Anderson también compartió momentos que resaltan el impacto más profundo de Friends of Club 21 en los estudiantes y sus familias.

“Este año, destacamos a Chandler, de 27 años, y su relación con Cory, otra joven con síndrome de Down. Llevan varios años juntos. Sus familias vieron la belleza de su amor y compromiso, y fue extraordinario presenciarlo”, compartió.

A través del coro y la Academia de Artes, los estudiantes desarrollan colaboración, confianza y habilidades de presentación en público, pero lo que es más importante, experimentan pertenencia.

El coro de Amigos del Club 21 posa para una foto junto a Jared Anderson (derecha) tras una actuación en 2024. Crédito: Cortesía de Amigos del Club 21



“La comunidad realmente se centra en la persona. Se pueden sentir los lazos familiares y el apoyo. Moldea a cada persona de una manera única”, dijo Anderson.

Los Friends of Club 21 también sirven como fuente de aliento para las familias que enfrentan un diagnóstico prenatal de síndrome de Down, a menudo un momento marcado por el miedo y la incertidumbre.

“Algunos padres me han dicho: 'Este es el club del que nunca pensé que quería formar parte. Al principio tenían miedo. Pero una vez que se unieron, se dieron cuenta de que la vida era diferente a la que imaginaban, y no la cambiarían por nada del mundo. Es un viaje diferente, pero aun así, un viaje inolvidable”, resaltó Anderson.

Desde sus inicios como un pequeño festival hasta presentaciones en un escenario nacional, Friends of Club 21 continúa empoderando a los estudiantes con síndrome de Down a través de la música, las artes y la comunidad.

El espectáculo "Navidad Este Año" de los Amigos del Club 21 en el escenario. Crédito: Cortesía de los Amigos del Club 21



“Al principio, hay mucho miedo sobre lo que nos deparará el futuro”, dijo Anderson. “Pero formar parte de este coro y grupo muestra a las familias y a los estudiantes el valor de cada vida. Eso es lo que compartimos en cada presentación”, subrayó.

La actuación del viernes 23 de enero marcó un nuevo hito para los miembros del coro y sus familias. Jeanne Chicon, cuya hija Nicole es miembro del coro, dijo que tenía lágrimas en los ojos al ver al grupo en la prueba de sonido antes de su actuación.

“Son un regalo tan hermoso de Dios —concluyó— y cada uno de ellos es tan especial y da tanto de sí mismo, y tiene un profundo aprecio por la vida”.

Artículo publicado originalmente por el National Catholic Register. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.