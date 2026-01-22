El Papa León XIV envió un especial mensaje a la March for Life 2026, en el que animó a los participantes a dar este testimonio público en defensa de la vida, luchando para que sea respetada en todas sus etapas.

León XIV alentó “especialmente a los jóvenes, a seguir luchando para garantizar que la vida sea respetada en todas sus etapas mediante esfuerzos adecuados en todos los niveles de la sociedad, incluido el diálogo con los líderes civiles y políticos”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Les expreso mi aprecio de corazón y les aseguro mi cercanía espiritual mientras se reúnen para dar este elocuente testimonio público”, escribió el Santo Padre en su mensaje dado a conocer este jueves 22 de enero por la Oficina de Prensa del Vaticano.

En su mensaje, el Papa recuerda que en su discurso a los diplomáticos el 9 de enero , destacó que “la tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano” y que “una sociedad sólo está sana y desarrollada cuando protege la sacralidad de la vida humana y se esfuerza activamente por promoverla”.

En su saludo de hoy, el Papa León deseó para los asistentes de la marcha “que Jesús, que prometió estar siempre con nosotros (cf. Mt 28, 20), los acompañe hoy en vuestra valiente y pacífica marcha en favor de los niños no nacidos. Al defenderlos, sepan que están cumpliendo el mandato del Señor de servirle en los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas (cf. Mt 25, 31-46)”.

El texto, con fecha 17 de enero, concluye con el Papa encomendando a los participantes “a la intercesión de María Inmaculada, Patrona de los Estados Unidos de América” e impartiendo su bendición.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La March for Life se celebra cada año en torno al aniversario del fallo Roe vs. Wade y congrega a miles de personas para defender la vida desde la concepción. El lema de este año es “La vida es un don”, que subraya que toda vida humana es valiosa y digna de protección, sin importar las circunstancias.

Los eventos de la marcha comienzan este jueves, con una vigilia de oración en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, en Washington, D.C, que puede seguirse a través de EWTN.

Puede ver el horario de la cobertura AQUÍ .



