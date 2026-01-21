Con decenas de miles de defensores de la vida reunidos en Washington, D.C., para la 53ª Marcha por la Vida, el canal católico EWTN ofrecerá cobertura en vivo de los principales actos del evento, que se realizará del jueves 22 al sábado 24 de enero de 2026.

La Marcha por la Vida se celebra cada año en torno al aniversario del fallo Roe vs. Wade y congrega a miles de personas para defender la vida desde la concepción. El lema de este año es “La vida es un don”, un mensaje que subraya que toda vida humana es valiosa y digna de protección, sin importar las circunstancias.

Jueves 22 de enero: Vigilia Nacional de Oración por la Vida

5:00 p.m.: EWTN inicia su cobertura con la Santa Misa de apertura de la Vigilia Nacional de Oración por la Vida, desde la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, en Washington, D.C.

7:00 p.m.: Transmisión de la Hora Santa, en la que miles de fieles rezan por el fin del aborto y se preparan espiritualmente para la marcha.

Viernes 23 de enero: Marcha por la Vida 2026

8:00 a.m.: Misa de clausura de la Vigilia Nacional de Oración por la Vida, transmitida en vivo por EWTN.

9:30 a.m. a 4:30 p.m.: Cobertura especial de la Marcha por la Vida, con discursos, testimonios y el recorrido de los manifestantes por las calles de la capital estadounidense.

Entre los principales oradores figura Sarah Hurm, madre soltera de cuatro hijos que vivió una reversión del aborto químico para salvar la vida de su bebé. También participará el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, junto a legisladores, líderes provida, jóvenes activistas y representantes de organizaciones en defensa de la vida.

Durante el acto central se presentará la banda cristiana Sanctus Real, y el coro Friends of Club 21, integrado por jóvenes con síndrome de Down, interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

3:00 p.m.: EWTN transmitirá la Misa del Life Fest, organizada por las Hermanas de la Vida (Sisters of Life) y los Caballeros de Colón.

Dónde ver la transmisión

La cobertura completa estará disponible a través de EWTN en Español y las plataformas digitales oficiales de EWTN.



