Miles de jóvenes católicos se reunieron en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. (Estados Unidos), el jueves 22 de enero para participar en una Misa de vigilia en la víspera de la Marcha por la Vida (March for Life).

“Nuestro objetivo no es sólo hacer que el aborto sea ilegal”, dijo el obispo James D. Conley de la Diócesis de Lincoln durante la homilía. “Nuestro objetivo es hacer que el aborto sea impensable”.

Más de 5.000 personas —muchas de ellas estudiantes de secundaria o universidad— llenaron la iglesia superior de la basílica para asistir a la Misa. Después de la Misa, muchos fieles oraron en la Hora Santa Nacional por la Vida, que se llevó a cabo en la cripta de la basílica durante la adoración al Santísimo Sacramento, incluyendo la oración de los Misterios Luminosos del Santo Rosario.

La jornada de oración marcó la 47ª Vigilia Nacional de Oración por la Vida consecutiva celebrada en la basílica, que comenzó a albergar en 1979, seis años después de que la Corte Suprema decidiera el caso Roe v. Wade. El evento del jueves por la noche marca la cuarta vigilia posterior a la anulación de Roe.

Estudiantes de secundaria y universidad se reúnen para la Misa de Apertura de la Vigilia Nacional de Oración por la Vida en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., el jueves 22 de enero de 2026. Crédito: EWTN.

La primera lectura fue tomada de Isaías 49, en la que el profeta escribió: “El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre”.

En su homilía, Conley se refirió varias veces a esa lectura y expresó alegría por la cantidad de jóvenes que asistieron a la vigilia con el objetivo de “construir una cultura de vida y una civilización del amor, donde los bebés estén protegidos en el vientre de sus madres y las mujeres sean amadas, escuchadas y cuidadas cuando se enfrentan a decisiones muy difíciles y que cambian la vida”.

El obispo señaló que existen muchas amenazas a la dignidad de la persona humana prevalentes en la sociedad, incluyendo la eutanasia, la violencia armada, la pena de muerte, el sufrimiento de los pobres y migrantes, el racismo y la falta de acceso a la atención médica y la educación.

“Pero nuestros hermanos y hermanas en el vientre son los más vulnerables y los que no tienen voz”, dijo, señalando que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) ha identificado este tema como su prioridad preeminente en términos de preocupaciones políticas.

Religiosas se unen a los peregrinos en la adoración durante la Vigilia Nacional de Oración por la Vida en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción el jueves 22 de enero de 2026. Crédito: EWTN.

Incluso después de que la Corte Suprema revocara Roe v. Wade, Conley señaló que todavía hay más de un millón de abortos anuales. Sin embargo, expresó esperanza en que los jóvenes frente a él “son la generación provida” y ayudarán a poner fin al aborto en los Estados Unidos.

“Creo firmemente que dentro de 50 años, cuando mi generación haya partido con Dios, sus nietos les preguntarán: ‘¿Es cierto que cuando ustedes tenían mi edad, mataban a los niños en el vientre?’” dijo Conley.

Conley fue el celebrante principal de la Misa, que fue concelebrada por el Cardenal Robert McElroy de la Arquidiócesis de Washington; el Cardenal Sean O’Malley, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de Boston; el Cardenal Christophe Pierre, Nuncio Apostólico en los Estados Unidos; y otros arzobispos, obispos y sacerdotes.

Pierre, al inicio de la Misa, leyó en voz alta un mensaje remitido por el Papa León XIV a los asistentes de la vigilia, en el que el Pontífice aseguró a los participantes su “cercanía espiritual” mientras se reúnen “para este elocuente testimonio público que afirma que la protección del derecho a la vida es la base indispensable de todo otro derecho humano”.

En el mensaje, León XIV dijo a los participantes que están “cumpliendo el mandato del Señor de servirle en el más pequeño de nuestros hermanos y hermanas” y les otorgó su bendición apostólica.

Muchos asistentes viajaron desde otras partes del país para participar en la vigilia del 22 de enero y asistir a la Marcha por la Vida del 23 de enero.

Miriam Ware, de 16 años, voló desde Idaho con un grupo local llamado Teens for Life, y dijo a EWTN que se ha interesado “mucho en convertirse en una defensora provida”.

Ella dijo que ha asistido a la Marcha por la Vida de Idaho, pero que esta es la primera vez que viene a la Marcha por la Vida nacional en Washington, D.C., y disfruta ver “qué tan unidos estamos” como movimiento provida: “Sólo ver a todos aquí es increíble”.

Gus Buell, un estudiante católico de último año de secundaria de Traverse City, Michigan, dijo a EWTN que llegó el jueves después de un viaje en autobús de 13 horas y que asistirá a la Marcha por la Vida por primera vez el viernes.

Dijo que la marcha ayuda a fortalecer la comunidad católica y provida, y destacó la gran cantidad de jóvenes activos en la fe y el movimiento, diciendo que “los jóvenes finalmente están empezando a inspirarse” y muchos “confían más en Dios que en sí mismos”.

La Marcha por la Vida reunió a unas 150.000 personas el año pasado. La 53ª Marcha por la Vida será el viernes 23 de enero. El mitin de la Marcha por la Vida se llevará a cabo en el National Mall desde las 11:00 a.m. (hora local) hasta aproximadamente la 1:00 p.m., después de lo cual los asistentes marcharán frente al Capitolio de los Estados Unidos y concluirán frente al edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos.