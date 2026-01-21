La expresidenta de Irlanda, Mary McAleese, abogada y doctora en derecho canónico , afirmó en un artículo de opinión en el Irish Times que el bautismo infantil niega a los niños sus derechos humanos y constituye un acto de control por parte de la Iglesia.

El clero y los laicos católicos en Irlanda han refutado sus afirmaciones, pero viéndolas a la vez como una oportunidad para compartir la verdadera esencia del bautismo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Obispo de Waterford y Lismore, Mons. Alphonsus Cullinan, explicó a EWTN News que el bautismo infantil es común en la mayoría de las denominaciones cristianas y se ha practicado en la Iglesia desde el siglo I.

“Jesús nos dio el mandato de ir y bautizar. Así que la Iglesia bautiza en obediencia a un mandato expreso que está respaldado por la Biblia. Por lo tanto, bautizar a los bebés en el cuerpo de Cristo es algo muy bueno”, afirmó.

“Si dijéramos que esperaríamos a que un niño sea adulto para tomar esa decisión, entonces, ¿qué otras decisiones nos negaríamos a tomar por nuestros hijos? ¿No les daríamos, por ejemplo, buena comida? ¿Les mostraríamos la belleza del ejercicio y no les brindaríamos buena atención médica? ¿Esperaríamos hasta que pudieran tomar sus propias decisiones?”, preguntó.

Luego, el obispo añadió: “Una de las primeras cosas que un padre católico hace con su hijo es tomarle la manita y hacer la señal de la cruz. ¡Qué hermoso! ¿Por qué lo hacen los padres? Porque quieren que su hijo tenga una relación con un Dios vivo a lo largo de su vida y que lo conduzca a la vida eterna”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El P. Owen Gorman, párroco de la Diócesis de Clogher, dijo que la Iglesia “alienta el bautismo infantil por amor a las almas, y para que los bebés de padres católicos tengan el mejor comienzo en la vida, para que se sumerjan en el misterio de Cristo y se llenen de la vida de Dios”.

El sacerdote añadió que “ese es un gran bien y es un gran bien que no debe posponerse. La Iglesia quiere que los niños experimenten esa inmersión en Cristo para ser parte de su cuerpo, para que tengan vida y la tengan en abundancia”.

En su artículo, la expresidenta McAleese afirmó que las promesas bautismales hechas y renovadas en la confirmación son “ficticias” y que el bautismo infantil ignora los derechos posteriores de los niños a decidir libremente por sí mismos su identidad religiosa, a aceptar y abrazar la membresía en la Iglesia o a cambiar de religión si así lo desean.

Mahon McCann es un estudiante de doctorado en ética que fue bautizado en la fe católica el Sábado de Pascua de 2025. Fue criado como ateo por padres bautizados como católicos. Declaró a EWTN News que debería ser la opción de los padres si bautizan a sus hijos y continúan con la tradición que han heredado.

“El bautismo infantil no requiere una ‘exclusión voluntaria’ a menos que uno realmente crea que fue elegido para algo real desde el principio”, afirmó. “Querer algún tipo de procedimiento formal para ‘renunciar’ es aceptar implícitamente, desde el principio, la autoridad moral de la Iglesia”, añadió.

En lugar de hacerlo como un acto de poder y control, como afirma McAleese, Gorman dijo que la Iglesia lo hace “como un acto de amor”.

“Como madre, ama a sus hijos y es sabia al guiar a los padres para que los lleven a la gracia de Dios y a las aguas salvadoras del bautismo desde pequeños. Se trata de brindarles lo que es mejor para ellos y así puedan tener la mejor vida posible como parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia lo desea no por querer controlar a las personas ni ejercer poder sobre ellas, sino para dar como una madre sabia y providente”, dijo.

McCann coincidió y mencionó su propia experiencia: “Mis padres simplemente ‘cancelaron su suscripción a la Resurrección’ y dejaron de ir a misa, etc., como muchos católicos hoy en día. La Iglesia no puede hacer nada para obligarte legalmente a buscar la santidad”.

En su artículo, McAleese escribió que el bautismo “restringe los derechos de los niños, tal como se establecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989, de la que tanto Irlanda como la Santa Sede —que gobierna la Iglesia Católica y es, de hecho, la autora del derecho canónico— son Estados parte”.

McCann declaró a EWTN News que, en lugar de evaluar el bautismo infantil desde la perspectiva de los “derechos”, deberíamos preguntarnos: “¿Son los derechos humanos el estándar ético adecuado para evaluar la teología moral católica?”.

“La respuesta sería no”, dijo McCann. “La teología moral católica es teleológica, busca la santidad de la persona y, por lo tanto, todo lo que lleva a la santidad es 'bueno' y todo lo que la aleja de ella es 'malo'. La ética de los derechos humanos no se ocupa de alcanzar la santidad y, por lo tanto, no constituye el marco ético adecuado para evaluar los sacramentos o las prácticas católicas”, señaló.

McCann explicó que no comprendía del todo el bautismo infantil antes de convertirse al catolicismo, pero discrepa de la idea de que sea como un contrato legal entre dos partes.

“Esa es una comprensión moderna muy superficial del rito del bautismo y, en realidad, de la tradición como tal”, dijo.

“Una tradición, por definición, es intergeneracional. Una tradición que no se transmite de una generación a otra no es una tradición”, dijo McCann. “El bautismo infantil es principalmente una decisión de los padres, quienes les otorgan a sus hijos la pertenencia a la vida de la Iglesia y al estilo de vida católico tradicional que conduce a su salvación”, añadió.

“La idea de que los bebés y los niños deberían ‘consentir’ ser parte de una tradición en particular es tan ridícula como decir que deberían elegir el idioma que van a hablar”, señaló McCann.

Publicado originalmente en EWTN News . Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.