Activistas y una organización profamilia han lanzado una campaña para resaltar cómo la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo ha amenazado los derechos de los niños.

Lanzada el 28 de enero, la campaña Greater Than (Más que) es un proyecto de Them Before Us (Ellos antes que nosotros), una organización sin fines de lucro “dedicada a defender el derecho natural de cada niño a su madre y a su padre en la ley, la cultura y las políticas”.

El grupo sostiene que el matrimonio entre personas del mismo sexo amenaza el derecho de los niños a tener una madre y un padre, algo fundamental en el desarrollo infantil, según argumenta la campaña.

El esfuerzo “se centra en las verdaderas víctimas —niños privados de su madre o de su padre— en lugar de en adultos que confunden deseos no cumplidos con un daño”, según un comunicado de la campaña.

Greater Than tiene como objetivo proteger los derechos de los niños y anular la histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Obergefell v. Hodges de 2015 que garantizó el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Desde la redefinición del matrimonio hace una década, hemos visto las consecuencias: la paternidad tratada como algo reemplazable y niños privados del amor y la guía únicos que sólo una madre y un padre pueden brindar”, dijo Katy Faust, fundadora y presidenta de Them Before Us.

Faust, defensora de los derechos de los niños y madre de cuatro hijos, ha pasado más de una década abogando por la justicia para la infancia.

“Diez años de Obergefell nos han demostrado, de forma clara y contundente, que los niños merecen algo mejor y que ellos son ‘Más que’ los deseos de los adultos; y es hora de que hagamos un cambio”, afirmó Faust.

Ese objetivo “es la razón por la cual esta coalición de padres, líderes religiosos, personas influyentes, organizaciones sin fines de lucro y legisladores han unido sus fuerzas para deshacer el daño de Obergefell, presionar a la Corte Suprema para que lo anule y proteger los derechos de los niños en todo el país”, señaló.

Greater Than cita casos de abusos en la fertilización in vitro (FIV), que el grupo vincula a la falta de legislación que proteja a los niños debido a Obergefell. Por ejemplo, en California el año pasado, una pareja fue arrestada bajo sospecha de abuso y negligencia tras presuntamente generar más de 20 niños mediante FIV.

En otro caso, un delincuente sexual obtuvo un niño a través de FIV. Un hombre de California de 74 años también adquirió dos niños mediante FIV y los mantuvo en jaulas.

La coalición detrás de la campaña incluye varias organizaciones nacionales e individuos con vínculos católicos, entre ellos Live Action, CatholicVote, Abby Johnson, el Ruth Institute y el Word on Fire Institute.

Jennifer Roback Morse, fundadora y presidenta del Ruth Institute, que promueve la ética sexual católica, dijo a EWTN News que “las necesidades de los niños imponen límites legítimos al comportamiento de los adultos”.

“Todo niño tiene derecho a tener una relación con sus padres, salvo en caso de una tragedia inevitable”, dijo Morse. “Todo niño, sin excepción, tiene derecho a conocer su identidad genética y su herencia cultural”.

“Unir a madres y padres con sus hijos y entre sí protege estos intereses de los niños”, continuó. “Este es el propósito público esencial del matrimonio. La mayor parte de la conversación sobre el matrimonio se refiere a aspectos privados y no esenciales del mismo”.

La Iglesia Católica llama a todas las personas a la castidad, que la Iglesia define como la “integración lograda de la sexualidad en la persona” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2337). La Iglesia enseña que los actos homosexuales “son contrarios a la ley natural” ya que “cierran el acto sexual al don de la vida” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2357).

La campaña no argumenta que las personas homosexuales sean malos padres; la organización señala en su sitio web que “una mujer que se identifica como lesbiana puede ser una madre amorosa, pero no puede ser un padre. Un hombre gay puede ser un padre amoroso, pero no puede ser una madre. Los niños necesitan, merecen y tienen derecho a ambos”.

La Iglesia enfatiza que las personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo deben ser acogidas “con respeto, compasión y delicadeza” y que “se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2358).

Centrar la conversación en los niños

La American Family Association, un “aliado principal” del grupo, dijo que la medida se trata de enfocarse en las necesidades de los niños.

"Durante demasiado tiempo, los deseos de los adultos han impulsado la discusión política en torno a la agenda homosexual y transgénero”, dijo Walker Wildmon, vicepresidente de la American Family Association, en un comunicado compartido con EWTN News.

“Es hora de que volvamos a centrar nuestra atención en las necesidades de los niños”, dijo Wildmon. “Todos los niños son creados a imagen de Dios y tienen derecho tanto a una madre como a un padre. Este proyecto es oportuno y necesario con el propósito de restablecer esta verdad fundamental en la sociedad y el gobierno”.

Focus on the Family, otra organización que apoya la campaña, dijo que “respalda de todo corazón la convicción de Greater Than de que el progreso real significa anteponer las necesidades de los niños a los deseos de los adultos”.

“Cuando se descuidan las necesidades de los niños, no son sólo los niños quienes sufren. Las familias se ven perjudicadas y la sociedad misma se desestabiliza”, dijo Jim Daly, presidente de Focus on the Family. “Vemos la trágica evidencia de esto a nuestro alrededor”.

La autora y conferencista evangélica protestante Lisa Bevere vinculó la campaña con el amor.

“Si nuestras vidas se miden en última instancia por cómo amamos y protegemos a los demás, entonces debemos responder a esta pregunta: ‘¿Creamos comunidades donde los niños fueron amados, valorados y protegidos, o permitimos que la cobardía y la confusión cultural dejaran a una generación en riesgo?’”, dijo Bevere.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.